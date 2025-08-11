Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Минулий тиждень пройшов під знаком помірного, але послідовного укріплення гривні.

Про це в коментарі Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, минулого тижня спостерігалося помірне зміцнення національної валюти після 5 серпня, що може свідчити про стабілізацію грошового ринку та помірну збалансованість попиту й пропозиції. Водночас короткострокова волатильність у понеділок та вівторок, коли гривня незначно знецінилася, вказує на збереження підвищеного інтересу до долара серед учасників ринку. Офіційний курс у перший тиждень серпня був таким:

4 серпня — 41,7644 грн/$;

5 серпня — 41,7901 грн/$;

6 серпня — 41,5645 грн/$;

7 серпня — 41,6110 грн/$;

8 серпня — 41,4564 грн/$.

збалансованість попиту й пропозиції на валютному ринку та пом’якшення спекулятивного тиску завдяки активізації форвардних інструментів і стабільним валютним інтервенціям регулятора. У касах банків спостерігалося стабільне зміцнення гривні. Щодня курс долара знижувався: у понеділок він коливався в межах 41,37−41,93 грн/$, у вівторок — 41,31−41,86 грн/$, у середу — 41,24−41,80 грн/$, у четвер опустився до 41,18−41,71 грн/$, а в п’ятницю досяг мінімуму тижня — 41,14−41,66 грн/$. Така динаміка свідчить прозавдяки активізації форвардних інструментів і стабільним валютним інтервенціям регулятора.

На міжбанківському ринку тиждень пройшов під знаком помірного, але послідовного укріплення гривні, рух був поступовим: щоденне зниження котирувань по 8−15 копійок. Понеділок почався на рівні 41,8 грн/$, а завершився на 41,68 грн/$ (-12 коп. за долар), вівторок: 41,69 грн/$ на початок дня та 41,61 грн/$ — на кінець дня (-8 копійок у вартості долара) в середу подешевшав на 15 копійок — з 41,63 грн/$ до з 41,48 грн/$. З такою ж тенденцією котирування рухались у четвер — з 41,50 грн/$ до 41,43 грн/$, а у п’ятницю день почався та закінчився на позначці 41,43 грн/$, хоч всередині дня котирування досягали 41,35 грн/$ та 41,46 грн/$. Загалом ринок показував відносно вузькі діапазони й помірну волатильність.

Нацбанку довелось збільшити розмір своїх валютних інтервенцій порівняно з попереднім тижнем, щоб згладити попит на валюту та стабілізувати курс. Згідно з офіційним звітом регулятора, в підсумку загальний валютний продаж НБУ з 4 по 8 травня серпня зріс на 31% і становив $842,60 млн., а придбати регулятору вдалося минулого тижня $0,05 млн.

«Підвищені інтервенції допомагають плавно перейти до більш відкритого ринку, знижуючи ризик різких коливань в умовах валютної лібералізації. Нагадаю, минулого тижня Національний банк України ввів пакет пом’якшення валютних обмежень. Активні продажі НБУ спрямовані на згладжування пікового попиту і мінімізацію ризику паніки серед учасників ринку», — каже Золотько.

Регулятор активізує інтервенційну діяльність і коригує підхід до валютної політики. Розширення лібералізації підвищує довіру учасників ринку, стримує спекулятивний попит і сприяє формуванню більш передбачуваного курсу. За таких умов та відсутності несподіваних нових зовнішніх шоків можна очікувати помірної консолідації та збереження укріпленого тренду — руху курсу у вузькому діапазоні.

