Україна переходить на стандарти ЄС: закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності — Finance.ua

Україна переходить на стандарти ЄС: закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності

В Україні запровадили сучасні євроінтеграційні підходи до запобігання і зменшення промислового забруднення.
Так, 8 серпня 2025 року набрав чинності Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди.
Про це йдеться в повідомленні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нова дозвільна процедура передбачає:

  • Європейські стандарти роботи для промисловості. Перехід на найкращі доступні технології та методи управління, а також модернізацію промислових установок.
  • Дерегуляцію та інтегрований підхід до контролю промислового забруднення. Замість трьох дозволів, які наразі отримують підприємства (на спецводокористування, викиди в атмосферне повітря та управління відходами) видаватиметься один — інтегрований довкіллєвий дозвіл.
  • Цифровізацію. Всі дозвільні процедури можна буде пройти онлайн завдяки створенню Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.
  • Перехідний період для існуючих установок. Підприємства матимуть умови для поступового переходу на нову дозвільну систему та впровадження НДТМ (найкращих доступних технологій та методів керування).
  • Діалог з бізнесом. Консультації для промисловців щодо проходження дозвільної процедури.
Уряд затвердив усі необхідні для започаткування роботи Закону нормативно-правові акти. Також створено ІТ-систему для видачі ІДД (інтегрованих довкіллєвих дозволів), яка буде запущена на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема».
Законом передбачено, що нові установки, які ще не введені в експлуатацію та не мають дозвільних документів, розпочинатимуть роботу виключно за новими правилами.
Для всіх існуючих установок передбачений перехідний період, тож дозволи на викиди, спецводокористування та поводження з відходами, видані раніше, втратять чинність з моменту отримання інтегрованого дозволу, але не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання чинності Законом.
Протягом визначеного чотирирічного перехідного періоду оператори установок, які здійснюють види діяльності, зазначені у додатку до цього Закону, матимуть право до моменту отримання ІДД продовжувати оформлювати окремі дозволи у порядку, встановленому чинним законодавством:
  • на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
  • на спеціальне водокористування,
  • на здійснення операцій з оброблення відходів.
За матеріалами:
Finance.ua
