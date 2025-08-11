Україна переходить на стандарти ЄС: закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності — Finance.ua

Україна переходить на стандарти ЄС: закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності Сьогодні 15:23 — Казна та Політика

Україна переходить на стандарти ЄС: закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності

В Україні запровадили сучасні євроінтеграційні підходи до запобігання і зменшення промислового забруднення.

Так, 8 серпня 2025 року набрав чинності Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди.

Про це йдеться в повідомленні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нова дозвільна процедура передбачає:

Європейські стандарти роботи для промисловості. Перехід на найкращі доступні технології та методи управління, а також модернізацію промислових установок.

Дерегуляцію та інтегрований підхід до контролю промислового забруднення. Замість трьох дозволів, які наразі отримують підприємства (на спецводокористування, викиди в атмосферне повітря та управління відходами) видаватиметься один — інтегрований довкіллєвий дозвіл.

Цифровізацію. Всі дозвільні процедури можна буде пройти онлайн завдяки створенню Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Перехідний період для існуючих установок. Підприємства матимуть умови для поступового переходу на нову дозвільну систему та впровадження НДТМ (найкращих доступних технологій та методів керування).

Діалог з бізнесом. Консультації для промисловців щодо проходження дозвільної процедури.

Уряд затвердив усі необхідні для започаткування роботи Закону нормативно-правові акти. Також створено ІТ-систему для видачі ІДД (інтегрованих довкіллєвих дозволів), яка буде запущена на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема».

Законом передбачено, що нові установки, які ще не введені в експлуатацію та не мають дозвільних документів, розпочинатимуть роботу виключно за новими правилами.

Для всіх існуючих установок передбачений перехідний період, тож дозволи на викиди, спецводокористування та поводження з відходами, видані раніше, втратять чинність з моменту отримання інтегрованого дозволу, але не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання чинності Законом.

Протягом визначеного чотирирічного перехідного періоду оператори установок, які здійснюють види діяльності, зазначені у додатку до цього Закону, матимуть право до моменту отримання ІДД продовжувати оформлювати окремі дозволи у порядку, встановленому чинним законодавством:

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

на спеціальне водокористування,

на здійснення операцій з оброблення відходів.

