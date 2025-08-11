ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів рф на погашення кредитів України — Finance.ua

ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів рф на погашення кредитів України Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів рф на погашення кредитів України

Європейський Союз отримав третій переказ надзвичайних доходів від заморожених активів Центрального банку росії на суму 1,6 млрд євро. Із цієї суми понад 1,5 млрд євро (95%) буде спрямовано на погашення кредитів України.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням Європейську комісію.

«Третій трансфер у розмірі 1,6 млрд євро надходжень від заморожених активів Центрального банку росії став доступним на підтримку України», — повідомили в Єврокомісії.

Так, минулої п’ятниці ЄС отримав 1,6 млрд євро так званих надзвичайних прибутків від заморожених активів Центрального банку росії, що зберігаються у центральних депозитаріях цінних паперів Євросоюзу.

Перший такий трансфер відбувся у липні 2024 року, другий у квітні 2025 року. Третій переказ охоплює доходи, накопичені у першій половині 2025 року.

«90% перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% - через інструмент Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5% - через EPF.», — уточнили в Єврокомісії.

Як там пояснили, механізм ULCM надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів.

Нагадаємо, Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

