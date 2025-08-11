Президент Азербайджану виділив $2 млн на допомогу для України — Finance.ua
укр
Президент Азербайджану виділив $2 млн на допомогу для України

Казна та Політика
Президент Азербайджану Ільхам Алієв своїм розпорядженням виділив 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні, про що повідомляється на сайті президента країни 11 серпня.
«Спираючись на принципи гуманізму, Азербайджанська Республіка на двосторонній та багатосторонній основі надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу», — ідеться у розпорядженні.
Зазначається, що «у зв’язку зі ситуацією, що виникла в останні роки в Україні», Азербайджан декілька разів відправляв гуманітарну допомогу українському народу.
«Відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на ґрунті дружби та партнерства, на основі відповідних двосторонніх документів», — ідеться у документі.
Таким чином, як вказано, Алієв ухвалив «для закупівлі та відправлення виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні на підставі передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США».
За матеріалами:
УНН
