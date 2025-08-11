Державна підтримка економічної реінтеграції ветеранів: що нового — розповів Гетманцев Сьогодні 15:10 — Казна та Політика

Державна підтримка економічної реінтеграції ветеранів: що нового — розповів Гетманцев

Продовжується робота із розробки системи державної підтримки економічної реінтеграції ветеранів у цивільне життя.

механізму працевлаштування та збереження рівня доходів учасників бойових дій (включаючи осіб, які мають статус інваліда внаслідок війни) після демобілізації». Як написав Данило Гетманцев, нещодавно Комітет з питань соціальної політики рекомендував до першого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпеченнядоходів учасників бойових дій (включаючи осіб, які мають статус інваліда внаслідок війни) після демобілізації».

Він був підготовлений Комітетом як альтернативний до законопроєктів № 13180 та № 13180−1.

Основні пропозиції щодо змін у законодавстві:

1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: доповнення положення про сприяння працевлаштуванню демобілізованих ветеранів;

запровадження можливості отримання щомісячної стипендії демобілізованими ветеранами протягом 2 років за умови працевлаштування в державному, комунальному або приватному секторах;

демобілізованими ветеранами протягом за умови працевлаштування в державному, комунальному або приватному секторах; закріплення механізмів економічної підтримки під час військової служби до переходу ринку праці.

2. Закон України «Про державну службу»: встановлення пріоритетного права ветеранів на зайняття посади в разі рівних результатів конкурсу;

права ветеранів на зайняття посади в разі рівних результатів конкурсу; скасування обов’язкової співбесіди як фактору суб’єктивної оцінки;

обов’язкової співбесіди як фактору суб’єктивної оцінки; скасування вимоги щодо знання іноземної мови для ветеранів, які проходили службу під час військового стану.

3. Закон України «Про правовий режим воєнного стану»: на період дії воєнного стану впроваджується механізм автоматичного призначення ветеранів на вакантні посади з відповідністю освіти та заяві.

Читайте також Ветерани на ринку праці: ВР готує механізм гарантованого працевлаштування

Раніше писали , Верховна Рада України працює над впровадженням комплексного механізму сприяння працевлаштуванню ветеранів, який має забезпечити соціальну інтеграцію захисників після завершення військової служби.

Ініціатива охоплює законодавчі зміни, квоти, податкові пільги та освітні програми.

Згідно з озвученими пропозиціями, для приватних компаній буде встановлено обов’язкову квоту — щонайменше 5% працівників у штаті мають бути ветеранами. Для державних установ передбачено підвищену квоту — до 10%.

Законопроєкт передбачає фінансову мотивацію для роботодавців: компенсацію 50% заробітної плати ветерана протягом перших шести місяців, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та знижену ставку ПДФО.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.