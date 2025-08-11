Державна підтримка економічної реінтеграції ветеранів: що нового — розповів Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Державна підтримка економічної реінтеграції ветеранів: що нового — розповів Гетманцев

Казна та Політика
68
Державна підтримка економічної реінтеграції ветеранів: що нового — розповів Гетманцев
Державна підтримка економічної реінтеграції ветеранів: що нового — розповів Гетманцев
Продовжується робота із розробки системи державної підтримки економічної реінтеграції ветеранів у цивільне життя.
Як написав Данило Гетманцев, нещодавно Комітет з питань соціальної політики рекомендував до першого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення механізму працевлаштування та збереження рівня доходів учасників бойових дій (включаючи осіб, які мають статус інваліда внаслідок війни) після демобілізації».
Він був підготовлений Комітетом як альтернативний до законопроєктів № 13180 та № 13180−1.

Основні пропозиції щодо змін у законодавстві:

  • 1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: доповнення положення про сприяння працевлаштуванню демобілізованих ветеранів;
  • запровадження можливості отримання щомісячної стипендії демобілізованими ветеранами протягом 2 років за умови працевлаштування в державному, комунальному або приватному секторах;
  • закріплення механізмів економічної підтримки під час військової служби до переходу ринку праці.
  • 2. Закон України «Про державну службу»: встановлення пріоритетного права ветеранів на зайняття посади в разі рівних результатів конкурсу;
  • скасування обов’язкової співбесіди як фактору суб’єктивної оцінки;
  • скасування вимоги щодо знання іноземної мови для ветеранів, які проходили службу під час військового стану.
  • 3. Закон України «Про правовий режим воєнного стану»: на період дії воєнного стану впроваджується механізм автоматичного призначення ветеранів на вакантні посади з відповідністю освіти та заяві.
Читайте також
Раніше писали, Верховна Рада України працює над впровадженням комплексного механізму сприяння працевлаштуванню ветеранів, який має забезпечити соціальну інтеграцію захисників після завершення військової служби.
Ініціатива охоплює законодавчі зміни, квоти, податкові пільги та освітні програми.
Згідно з озвученими пропозиціями, для приватних компаній буде встановлено обов’язкову квоту — щонайменше 5% працівників у штаті мають бути ветеранами. Для державних установ передбачено підвищену квоту — до 10%.
Законопроєкт передбачає фінансову мотивацію для роботодавців: компенсацію 50% заробітної плати ветерана протягом перших шести місяців, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та знижену ставку ПДФО.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems