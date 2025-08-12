У столиці витратять 8 млн грн на модернізацію бази культурних пам’яток — Finance.ua
У столиці витратять 8 млн грн на модернізацію бази культурних пам'яток

Казна та Політика
11
У столиці витратять 8 млн грн на модернізацію бази культурних пам’яток
У столиці витратять 8 млн грн на модернізацію бази культурних пам’яток
Комунальне підприємство ГІОЦ оголосило тендер на оновлення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».
Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Мета
Модернізувати програмний модуль бази даних пам’яток культурної спадщини столиці.
Загальна сума тендеру становить 8 мільйонів гривень. Переможцем стала компанія ТОВ «Смарт Сіті», яка запропонувала ціну 7,9 млн грн.
Роботи мають бути завершені до 22 грудня 2025 року.
Модернізація покращить збереження та управління культурною спадщиною Києва, забезпечивши більш ефективний доступ і аналітику інформації про пам’ятки.
Як повідомляють в КМДА, у Києві почався період ремонтів вулично-дорожньої мережі. Упродовж року середній ремонт виконають на 45 об’єктах у різних районах міста. Під час робіт враховуватимуть принципи безбар’єрності. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор».
За матеріалами:
Finance.ua
