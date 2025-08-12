У столиці витратять 8 млн грн на модернізацію бази культурних пам’яток — Finance.ua

У столиці витратять 8 млн грн на модернізацію бази культурних пам’яток
Комунальне підприємство ГІОЦ оголосило тендер на оновлення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».
Мета
Модернізувати програмний модуль бази даних пам’яток культурної спадщини столиці.
Загальна сума тендеру становить 8 мільйонів гривень. Переможцем стала компанія ТОВ «Смарт Сіті», яка запропонувала ціну 7,9 млн грн.
Роботи мають бути завершені до 22 грудня 2025 року.
Модернізація покращить збереження та управління культурною спадщиною Києва, забезпечивши більш ефективний доступ і аналітику інформації про пам’ятки.
