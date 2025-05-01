Де в Києві ремонтують дороги — КМДА Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Де в Києві ремонтують дороги — КМДА

Як повідомляють в КМДА, у Києві почався період ремонтів вулично-дорожньої мережі. Упродовж року середній ремонт виконають на 45 об’єктах у різних районах міста.

Під час робіт враховуватимуть принципи безбар’єрності. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор».

Що роблять

Середній ремонт означає, що фахівці повністю замінюють асфальтобетонне покриття на визначених частинах дороги — так званими суцільними ремонтними картами. Тобто замість локального латання окремих пошкоджень оновлюють всю ділянку в межах чітких розмірів. Такий підхід дає змогу суттєво покращити технічний стан доріг і продовжити термін їх експлуатації.

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Крім того, це можливість зробити відремонтовані місця безбар’єрними і організувати безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

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Зокрема, під час ремонту дорожники:

знімають старе покриття;

ремонтують нижній шар покриття;

встановлюють бортовий камінь, люки оглядових колодязів і решітки зливоприймачів;

на пішохідних переходах понижують бордюри та облаштовують тактильну навігацію

влаштовують новий верхній шар покриття;

наносять дорожню розмітку.

Наразі такі роботи тривають на 8 об’єктах, зокрема на проспектах Червоної Калини та Алішера Навої, а також на вулицях Остафія Дашкевича, Зої Гайдай і Глибочицькій.

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Окрім цього, середні ремонти виконують і на штучних спорудах. Так, триває оновлення естакадного з’їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе, а також тротуарної частини і правобережної естакади Південного мосту.

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