Де в Києві ремонтують дороги — КМДА — Finance.ua
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Де в Києві ремонтують дороги — КМДА

Казна та Політика
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Де в Києві ремонтують дороги — КМДА
Де в Києві ремонтують дороги — КМДА
Як повідомляють в КМДА, у Києві почався період ремонтів вулично-дорожньої мережі. Упродовж року середній ремонт виконають на 45 об’єктах у різних районах міста.
Під час робіт враховуватимуть принципи безбар’єрності. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор».
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Що роблять

Середній ремонт означає, що фахівці повністю замінюють асфальтобетонне покриття на визначених частинах дороги — так званими суцільними ремонтними картами. Тобто замість локального латання окремих пошкоджень оновлюють всю ділянку в межах чітких розмірів. Такий підхід дає змогу суттєво покращити технічний стан доріг і продовжити термін їх експлуатації.

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Крім того, це можливість зробити відремонтовані місця безбар’єрними і організувати безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та маломобільних груп.
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Зокрема, під час ремонту дорожники:
  • знімають старе покриття;
  • ремонтують нижній шар покриття;
  • встановлюють бортовий камінь, люки оглядових колодязів і решітки зливоприймачів;
  • на пішохідних переходах понижують бордюри та облаштовують тактильну навігацію
  • влаштовують новий верхній шар покриття;
  • наносять дорожню розмітку.
Наразі такі роботи тривають на 8 об’єктах, зокрема на проспектах Червоної Калини та Алішера Навої, а також на вулицях Остафія Дашкевича, Зої Гайдай і Глибочицькій.
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Окрім цього, середні ремонти виконують і на штучних спорудах. Так, триває оновлення естакадного з’їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе, а також тротуарної частини і правобережної естакади Південного мосту.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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