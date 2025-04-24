Поліція Києва спільно з СБУ викрили інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА у вимаганні з підприємця 15 тис. доларів — Finance.ua

Поліція Києва спільно з СБУ викрили інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА у вимаганні з підприємця 15 тис. доларів Сьогодні 07:12 — Кримінал

До 30-річного чиновника звернувся представник директора комерційної фірми із запитом на продовження оренди земельної ділянки площею близько 1200 квадратних метрів, розташованої у Деснянському районі Києва, пише Національна поліція України.

Фігурант вирішив заробити і намагався «продати» дозвіл на оренду земельної ділянки.

Чергову корупційну схему у столичній держадміністрації задокументували слідчі Шевченківського управління поліції спільно з ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Вказану територію підприємець орендував останні 10 років та відповідно до умов договору, мав використовувати для створення «зеленої зони» без права забудови та огородження ділянки. Втім, під час перевірки інспектор виявив нецільове використання комунальної ділянки — орендар збудував на ній будівлю, футбольне поле та паркувальний майданчик.

Для того щоб «закрити очі» на порушення та допомогти із продовженням договору оренди, службовець вимагав від представника фірми 15 000 доларів.

Під час передачі обумовленої суми коштів правоохоронці затримали фігуранта. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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