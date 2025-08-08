Кількість пошкодженого житла цього року в Києві збільшилася вдвічі: яку допомогу можна отримати — КМДА — Finance.ua
укр
Кількість пошкодженого житла цього року в Києві збільшилася вдвічі: яку допомогу можна отримати — КМДА

Кількість суттєво пошкодженого житла цього року в Києві збільшилася вдвічі, як порівняти з минулими роками повномасштабної війни. У столиці вже відновили 25 сильно пошкоджених будинків, ще на 7 об’єктах тривають роботи.
Про це повідомляють у Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА.
Потенційно аварійно небезпечні житлові будинки столиці, пошкоджені внаслідок військової агресії рф, відновлюють відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.05.2022 № 538.
Замовник розробляє проєктно-кошторисну документацію, готує експертні звіти, дозволи, укладає підрядні договори з будівельними організаціями на відновлювальні роботи і визначає строки їх проведення.
За інформацією Департаменту, наразі до переліку найбільш пошкоджених багатоквартирних житлових будинків, із яких частині мешканців довелося відселитися, увійшли 88 об’єктів, із них 49 — у цьому році.
Одразу після ворожих обстрілів міські служби оперативно затягують плівкою і закривають фанерою пошкоджені вікна та балкони в помешканнях киян, надають матеріали постраждалим мешканцям. Лагодять дахи будинків.
Допомога
Постраждалі мешканці через районні Управління соціальної та ветеранської політики також можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн (у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»).
  • Тим, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 000 грн на оренду тимчасового житла.
  • А до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) отримуватимуть щомісячну допомогу по 20 000 грн.
Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, мають отримати допомогу в межах державної програми «єВідновлення» через застосунок «Дія».
Payment systems