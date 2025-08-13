Нафтогаз отримає від ЄБРР 500 млн євро на закупівлю газу: підписано найбільшу угоду в Україні — Finance.ua
Казна та Політика
16
Нафтогаз отримає від ЄБРР 500 млн євро на закупівлю газу: підписано найбільшу угоду в Україні
НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на 500 млн євро на закупівлю газу.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
«Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу», — заявила глава уряду.
Вона наголосила, що вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.
«Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими», — пояснила Свириденко.
Як додав голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, це найбільший проєкт, який ЄБРР коли-небудь підписував в Україні, та один з найбільших в історії банку загалом. Кошти спрямують на фінансування закупівель природного газу.
«Це чіткий сигнал, що наші партнери розуміють масштаб загроз, які створює росія. Енергетична безпека сьогодні та енергонезалежність в майбутньому — наш стратегічний пріоритет», — зазначив Корецький.
Вперше кредит надається під гарантію Європейського Союзу за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.
Група Нафтогаз закуповуватиме газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET) — організації, що об’єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.
За матеріалами:
Finance.ua
