Нафтогаз стягне з росії 120 млн євро в Австрії — рішення суду Сьогодні 09:28 — Фондовий ринок

Нафтогаз стягне з росії 120 млн євро в Австрії — рішення суду

Суд в Австрії дозволив компанії «Нафтогаз» примусово стягнути з росії 120 мільйонів євро у вигляді активів, які є у країні. Це рішення — частина справи про компенсацію за незаконне захоплення росією майна «Нафтогазу» у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться на офіційному сайті НАК «Нафтогаз».

«Нафтогаз» отримав можливість стягнути з росії кошти через продаж на аукціоні понад 20 об’єктів нерухомості рф на території Австрії. Загальна вартість цих активів перевищує 120 млн євро. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях.

Голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький назвав рішення австрійського суду «практичним кроком» та зазначив, що компанія продовжує судові справи щодо примусового стягнення коштів з рф в інших країнах.

У квітні 2025 року суд у Парижі виніс рішення на користь «Нафтогазу» в арбітражі проти росії щодо стягнення компенсації за збитки, завдані тимчасовою окупацією Криму. Суд розпочався у жовтні 2016 року.

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До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Попри арбітражне рішення, росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак «Нафтогаз» ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета — забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де росія має активи.

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