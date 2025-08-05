Нафтогаз стягне з росії 120 млн євро в Австрії — рішення суду — Finance.ua
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Нафтогаз стягне з росії 120 млн євро в Австрії — рішення суду

Фондовий ринок
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Нафтогаз стягне з росії 120 млн євро в Австрії — рішення суду
Нафтогаз стягне з росії 120 млн євро в Австрії — рішення суду
Суд в Австрії дозволив компанії «Нафтогаз» примусово стягнути з росії 120 мільйонів євро у вигляді активів, які є у країні. Це рішення — частина справи про компенсацію за незаконне захоплення росією майна «Нафтогазу» у тимчасово окупованому Криму.
Про це йдеться на офіційному сайті НАК «Нафтогаз».
«Нафтогаз» отримав можливість стягнути з росії кошти через продаж на аукціоні понад 20 об’єктів нерухомості рф на території Австрії. Загальна вартість цих активів перевищує 120 млн євро. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях.
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Голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький назвав рішення австрійського суду «практичним кроком» та зазначив, що компанія продовжує судові справи щодо примусового стягнення коштів з рф в інших країнах.
У квітні 2025 року суд у Парижі виніс рішення на користь «Нафтогазу» в арбітражі проти росії щодо стягнення компенсації за збитки, завдані тимчасовою окупацією Криму. Суд розпочався у жовтні 2016 року.
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До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.
Попри арбітражне рішення, росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак «Нафтогаз» ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета — забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де росія має активи.
За матеріалами:
suspilne.media
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