Суд у Франції дозволив примусове стягнення з росії 5 млрд доларів на користь «Нафтогазу» — Finance.ua

Суд у Франції дозволив примусове стягнення з росії 5 млрд доларів на користь «Нафтогазу» Сьогодні 12:12

Суд у Франції дозволив примусове стягнення з росії 5 млрд доларів на користь «Нафтогазу»

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд. Про це пише Нафтогаз

«Цей результат — частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК „Нафтогаз України“ та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції», — пояснив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Французьке провадження веде паризька юридична фірма з розв’язання спорів Le 16 Law. Команду очолюють партнери Жулі Спінеллі та Александра Cекелі за підтримки молодших юристів Полін Гадд, Карла Шимури та Емми Рубі. Процес отримання судового рішення про визнання та дозвіл на виконання остаточного рішення арбітражу було здійснено командою Le 16 Law повністю на умовах pro bono.

Нафтогаз продовжує робити все можливе, аби наблизити виконання арбітражного рішення.

«Ми вже маємо певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені», — підкреслив очільник Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення москвою майна Групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та росією.

Нафтогаз був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

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