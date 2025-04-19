YouTube розробляє таймер для обмеження перегляду Shorts — Finance.ua
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YouTube розробляє таймер для обмеження перегляду Shorts

Технології&Авто
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YouTube розробляє таймер для обмеження перегляду Shorts
YouTube розробляє таймер для обмеження перегляду Shorts
YouTube працює над новою функцією, яка дозволить користувачам установлювати щоденний таймер для обмеження часу перегляду коротких відео Shorts.
Про це інформує TechCrunch.

Мета нововведення

Як повідомляє видання Android Authority, результати недавніх тестів бета-версії програми свідчать про те, що компанія розробляє цю функцію, щоб допомогти користувачам уникнути нескінченної прокрутки коротких відеороликів.
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Представник YouTube підтвердив, що, хоча функція наразі не проходить публічне тестування, компанія активно її вивчає.
Згідно з повідомленням, щоденний таймер дозволятиме користувачам встановлювати ліміт перегляду.
Після досягнення зазначеного часу контент у розділі Shorts буде зупинено, він буде недоступним до наступного дня.
Однак глядачі все одно зможуть бачити окремі Shorts, тобто це не означає, що доступ до всіх коротких відео повністю заблоковано.
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На платформі вже існує функція нагадувань «Зробити перерву», яка дозволяє обмежувати час перегляду контенту звичайної тривалості.
У виданні зазначили, що дослідження YouTube у сфері боротьби з думскролінгом відображає зростання запитів серед користувачів на застосунки та інструменти, що допомагають регулювати час, проведений за екранами.
Крім того, відомі технологічні компанії, такі як Apple і Google, пропонують інструменти для контролю за звичками користувачів у соціальних мережах, що говорить про загальне занепокоєння з приводу залежності від цифрового контенту.
За матеріалами:
Espreso.tv
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