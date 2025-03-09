YouTube змінює політику щодо азартних онлайн-ігор: що зміниться — Finance.ua

YouTube змінює політику щодо азартних онлайн-ігор: що зміниться
YouTube вносить зміни у свою політику щодо азартних онлайн-ігор, включаючи введення вікових обмежень для деяких відео та заборону на посилання і згадки неавторизованих сайтів.
Які обмеження вводять
Починаючи з 19 березня 2025 року, платформа почне забороняти будь-які методи заклику глядачів переходити на сайти азартних ігор, які не є сертифіковані Google.
Це включає URL-адреси, посилання, вбудовані в зображення або текст, візуальні відображення (включно з логотипами) або словесні посилання.
Разом з тим відео, які не порушують «Правила спільноти YouTube», але містять зображення або рекламу сайтів чи програм онлайн-казино, можуть отримувати вікові обмеження.
Будь-який азартний онлайн-контент, за винятком ставок на спорт та зображення очних азартних ігор, не буде доступний глядачам віком до 18 років.
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YouTube також зазначає, що будь-які відео, що обіцяють гарантоване повернення, будуть видалені, незалежно від того, чи мають сайти або програми для азартних ігор сертифікацію від Google.
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