YouTube змінює політику щодо азартних онлайн-ігор: що зміниться — Finance.ua

YouTube змінює політику щодо азартних онлайн-ігор: що зміниться 09.03.2025, 01:09 — Фондовий ринок

YouTube змінює політику щодо азартних онлайн-ігор: що зміниться

YouTube вносить зміни у свою політику щодо азартних онлайн-ігор, включаючи введення вікових обмежень для деяких відео та заборону на посилання і згадки неавторизованих сайтів.

Які обмеження вводять

Починаючи з 19 березня 2025 року, платформа почне забороняти будь-які методи заклику глядачів переходити на сайти азартних ігор, які не є сертифіковані Google.

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Це включає URL-адреси, посилання, вбудовані в зображення або текст, візуальні відображення (включно з логотипами) або словесні посилання.

Разом з тим відео, які не порушують «Правила спільноти YouTube», але містять зображення або рекламу сайтів чи програм онлайн-казино, можуть отримувати вікові обмеження.

Будь-який азартний онлайн-контент, за винятком ставок на спорт та зображення очних азартних ігор, не буде доступний глядачам віком до 18 років.

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YouTube також зазначає, що будь-які відео, що обіцяють гарантоване повернення, будуть видалені, незалежно від того, чи мають сайти або програми для азартних ігор сертифікацію від Google.

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