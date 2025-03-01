YouTube планує запустити дешевшу підписку Premium Lite — Finance.ua
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YouTube планує запустити дешевшу підписку Premium Lite

Технології&Авто
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YouTube планує запустити дешевшу підписку Premium Lite
YouTube планує запустити дешевшу підписку Premium Lite
YouTube планує запустити дешевшу версію платної підписки, завдяки якій можна буде дивитись відео та подкасти без реклами.
Про це пише Bloomberg.

Що зміниться

Цей пакет послуг орієнтований на людей, які переважно хочуть дивитись програми та подкасти. Сервіс продовжить розміщувати рекламу в музичних відео.
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Наразі підписка Premium дозволяє користувачам дивитись всі відео на YouTube без реклами.
У США така підписка коштує 13,99 доларів на місяць (в Україні — 99 гривень на місяць). Скільки буде коштувати Premium Lite, поки що невідомо.

Де буде доступна підписка

Підписка Premium Lite спершу буде доступна у США, Австралії, Німеччині та Таїланді. Нову підписку вже кілька місяців тестують в інших країнах, зазначає Verge.
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Premium Lite може змінили систему монетизації для авторів контенту, оскільки реклама є основним джерелом заробітку на платформі.
Якщо новий тариф буде популярним, то дохід контентмейкерів може стати більшим.
Запустити новий тариф вирішили через зростаючу конкуренцію у сфері подкастів. У такий спосіб YouTube намагається втримати користувачів, які можуть перейти на інші платформи, такі як Spotify, пише Bloomberg.
За матеріалами:
The Village Україна
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