В YouTube зʼявляться нові функції з використанням ШІ — Finance.ua

В YouTube зʼявляться нові функції з використанням ШІ
Генеральний директор YouTube Ніл Мохан у своєму щорічному листі назвав штучний інтелект однією з чотирьох «великих ставок» компанії на 2025 рік.
Про це пише TechCrunch.
Автоматичний дубляж відео — що це і для кого
Однією з ключових нововведень стане автоматичний дубляж відео, що дозволить авторам швидко адаптувати свій контент для глобальної авдиторії.
Ця функція стане доступною для всіх учасників партнерської програми YouTube вже цього місяця.
Автоматичне визначення віку користувачів: як це працюватиме
Також компанія працює над впровадженням технології машинного навчання для визначення віку користувачів. Це дозволить покращити персоналізацію контенту та рекомендацій відповідно до вікових обмежень.
Деталі роботи цього алгоритму поки що не розкриваються, однак подібні методи вже використовуються іншими соцмережами, зокрема Facebook, Instagram та TikTok.
Яка ситуація з ШІ в YouTube
Попри всі переваги ШІ, його інтеграція у виробництво контенту викликає суперечки.
Частина користувачів побоюється, що платформа буде перенасичена низькоякісними відео, створеними штучним інтелектом.
Однак YouTube заявляє, що ШІ має стати допоміжним інструментом для авторів, а не замінником людської творчості.
Щоб контролювати використання ШІ на платформі, YouTube розширить співпрацю з Creative Artists Agency (CAA) та запустить нові інструменти для захисту творців.
Наприклад, буде вдосконалена система Content ID, яка відстежуватиме використання штучного інтелекту для створення імітацій голосу та обличчя відомих особистостей без їхньої згоди.
Також YouTube у 2025 році робить ставку на розвиток відеоблогерів як «нового Голлівуду» та розширення присутності на великих екранах. За останніми даними, перегляд YouTube на телевізорах у США вже перевищив мобільний трафік.
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