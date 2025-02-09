Користувачі YouTube Premium тестують нові покращені функції — Finance.ua

Користувачі YouTube Premium тестують нові покращені функції
Підписники YouTube Premium можуть переглядати відео з швидкістю 4x до 26 лютого.
Користувачі можуть обрати швидкість відтворення відео від 0,25 до 4х з кроком 0,05 на пристроях iOS і Android.
Щоб активувати функцію, потрібно вибрати швидкість відтворення у меню налаштувань під час перегляду відео.
Які ще зміни
- Краща якість звуку (на пристроях iOS і Android)
- Режим «Картинка в картинці» для перегляду коротких відео, перемикаючись між застосунками (лише на пристроях iOS)
- Швидкий перехід між контентом завдяки функції «Стрибок вперед» (доступна на сайті)
- Можна автоматично завантажувати короткі відео на свій пристрій (iOS)
Підписники Premium можуть скористатись функціями впродовж обмеженого часу. Компанія проводить експерименти, зокрема з генеративним ШІ.
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