Користувачі YouTube Premium тестують нові покращені функції — Finance.ua

Користувачі YouTube Premium тестують нові покращені функції 09.02.2025, 00:29 — Технології&Авто

Користувачі YouTube Premium тестують нові покращені функції

Підписники YouTube Premium можуть переглядати відео з швидкістю 4x до 26 лютого.

Користувачі можуть обрати швидкість відтворення відео від 0,25 до 4х з кроком 0,05 на пристроях iOS і Android.

Щоб активувати функцію, потрібно вибрати швидкість відтворення у меню налаштувань під час перегляду відео.

Які ще зміни

Краща якість звуку (на пристроях iOS і Android)

Режим «Картинка в картинці» для перегляду коротких відео, перемикаючись між застосунками (лише на пристроях iOS)

Швидкий перехід між контентом завдяки функції «Стрибок вперед» (доступна на сайті)

Можна автоматично завантажувати короткі відео на свій пристрій (iOS)

Підписники Premium можуть скористатись функціями впродовж обмеженого часу. Компанія проводить експерименти, зокрема з генеративним ШІ.

The Village Україна За матеріалами:

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