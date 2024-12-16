Porsche дозволить пасажирам дивитися YouTube під час руху — Finance.ua
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Porsche дозволить пасажирам дивитися YouTube під час руху

Технології&Авто
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Porsche дозволить пасажирам дивитися YouTube під час руху
Porsche дозволить пасажирам дивитися YouTube під час руху
Porsche оголосила про оновлення функцій своїх автомобілів, що дозволяє пасажирам насолоджуватися відео на YouTube навіть під час руху. Раніше, з моменту дебюту функції у 2019 році на моделі Taycan, екран для пасажира мав обмежену функціональність, але тепер він дозволяє переглядати улюблені відео без обмежень.
Моделі Porsche Cayenne, Panamera та Taycan з додатковим екраном для пасажира тепер можуть транслювати YouTube на ходу, що дає змогу пасажирам переглядати контент навіть під час руху автомобіля.
Водій також матиме можливість дивитися відео на центральному екрані, коли автомобіль припаркований. Для моделей Porsche 911 можливість перегляду YouTube на центральному екрані доступна тільки в режимі «паркінг».
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Для нових моделей, таких як Macan Electric, додаток YouTube вже поставляється стандартно, а для існуючих власників Porsche програмне забезпечення буде оновлено через бездротові оновлення на основні екрани Porsche Communication Management, і це абсолютно безкоштовно.
За матеріалами:
autonews.net.ua
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