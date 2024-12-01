Porsche продовжить виробництво моделей з ДВЗ — електромобілі не надто популярні — Finance.ua
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Porsche продовжить виробництво моделей з ДВЗ — електромобілі не надто популярні

Технології&Авто
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Porsche ще не готова повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння і планує випустити більше моделей з ДВЗ. Це пов’язано з уповільненням продажів електромобілів.
«Що очевидно, так це те, що ми залишаємося з двигуном внутрішнього згоряння набагато довше», — заявив фінансовий директор Porsche Люц Мешке.
Він також сказав, що в «преміальному сегменті люкс» існує «чітка тенденція» до бензинових двигунів, і в результаті Porsche «відреагує» на це у своєму продуктовому циклі.
Porsche продає два дорогі електромобілі: Taycan і нещодавно запущений Macan. Компанія планувала випустити більше моделей виключно на електротязі, включаючи Cayenne 718 і новий високопродуктивний кросовер. Але тепер Мешке каже, що Porsche може випустити гібридні або бензинові версії цих електромобілів і «перебуває в процесі прийняття концептуальних рішень».
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Раніше Porsche ставила за мету, щоб до 2030 року 80% її продажів становили електромобілі. Компанія випустила задньопривідний Macan і оновлений Taycan у цьому році. Однак продажі електромобілів в США різко скоротилися, і компанія також не дуже добре себе почуває в Китаї, де місцеві бренди випускають дешевші електромобілі. Це змушує переглядати плани.
За матеріалами:
ITC.ua
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