YouTube почав автоматично дублювати відео на інші мови — Finance.ua

YouTube почав автоматично дублювати відео на інші мови
Сервіс YouTube оголосив про запуск функції автоматичного дубляжу. Наразі можливість стала доступна для «сотень тисяч» каналів з освітнім контентом.
Про це повідомляється у блозі сервісу.
Система генерує дубляж автоматично під час завантаження відео. Автори можуть прослухати переклад у своєму кабінеті та за необхідності видалити його, якщо якість не задовольняє. Це можна зробити як до публікації, так і після.
Відео англійською мовою отримують дубляж французькою, німецькою, хінді, індонезійською, італійською, японською, португальською та іспанською мовами.
Якщо вихідне відео створено однією з цих мов, то буде додано дубляж англійською. Глядачі можуть вибрати потрібну звукову доріжку в налаштуваннях плеєра.
Тестування автоматичного дубляжу почалося влітку 2023 року з обмеженим числом авторів. Технологія заснована на ШІ-сервісі Aloud, розробленому в рамках Google Area 120.
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