YouTube почав автоматично дублювати відео на інші мови — Finance.ua
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YouTube почав автоматично дублювати відео на інші мови

Технології&Авто
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YouTube почав автоматично дублювати відео на інші мови
YouTube почав автоматично дублювати відео на інші мови
Сервіс YouTube оголосив про запуск функції автоматичного дубляжу. Наразі можливість стала доступна для «сотень тисяч» каналів з освітнім контентом.
Про це повідомляється у блозі сервісу.
Система генерує дубляж автоматично під час завантаження відео. Автори можуть прослухати переклад у своєму кабінеті та за необхідності видалити його, якщо якість не задовольняє. Це можна зробити як до публікації, так і після.
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Відео англійською мовою отримують дубляж французькою, німецькою, хінді, індонезійською, італійською, японською, португальською та іспанською мовами.
Якщо вихідне відео створено однією з цих мов, то буде додано дубляж англійською. Глядачі можуть вибрати потрібну звукову доріжку в налаштуваннях плеєра.
Тестування автоматичного дубляжу почалося влітку 2023 року з обмеженим числом авторів. Технологія заснована на ШІ-сервісі Aloud, розробленому в рамках Google Area 120.
За матеріалами:
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