Ціни на YouTube Premium зросли в багатьох країнах світу — Finance.ua

Ціни на YouTube Premium зросли в багатьох країнах світу
Вартість підписки на YouTube Premium, що дозволяє дивитися відео без реклами, зросла до 13 євро або 14 доларів у багатьох країнах світу. Це майже в шість разів дорожче, ніж в Україні.
Це підтвердив менеджер із комунікацій YouTube Пол Пеннінгтон в коментарі The Verge.
Як змінилася вартість підписки
У грудні YouTube повідомив підписників зі США зі старими тарифними планами YouTube Premium, що з 2024 року їм доведеться платити 13,99 долара на місяць.
Тепер підвищення цін докотилося до Європи та інших регіонів. Давні підписники YouTube Music з Іспанії, приміром, тепер платитимуть 10,99 євро замість 7,99, а нові підписники ще більше — 12,99 євро.
У яких країнах зросла вартість підписки
Менеджер із комунікацій YouTube Пол Пеннінгтон підтвердив підвищення цін як на YouTube Premium, який видаляє рекламу в потокових відео та включає доступ до музичного сервісу, так і на окремі плани YouTube Music.
За його словами, ціни зросли у Болгарії, Коста-Риці, Домініканській Республіці, Еквадорі, Естонії, Іспанії, Фінляндії, Греції, Гватемалі, Гондурасі, Кувейті, Литві, Люксембурзі, Латвії, Пуерто-Рико, Португалії, Румунії, Словаччині, Уругваї та Туреччині.
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