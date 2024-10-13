YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини

Технології&Авто
21
YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини
YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини
На платформі «YouTube» збільшать тривалість YouTube Shorts. Відеохостинг збільшить формат відео втричі — з 60 секунд до 3 хвилин. Оновлення буде доступне з 15 жовтня.
Про це пише Variety.
«Ця функція була найбільш затребуваною серед творців, тому ми раді надати вам більше можливостей, щоб розповісти свою історію», — написав Тодд Шерман, директор з управління продуктами YouTube Shorts.
Читайте також
3-хвилинна тривалість буде доступна для відео, які мають квадратне або вертикальне співвідношення сторін.
Платформа також запроваджує опцію «Показувати менше коротких відео»: користувачі зможуть вибрати це в налаштуваннях і їм тимчасово відображатиметься менше коротких відео.
YouTube Shorts також нещодавно оновив плеєр, щоб «оптимізувати його зовнішній вигляд, дозволяючи вмісту творців займати центральне місце, а глядачам — зосереджуватися на контенті, який їм подобається», — додав Шерман.
Читайте також
YouTube Shorts щомісяця дивляться понад 2 мільярдів користувачів, які ввійшли в систему, порівняно з 1,5 мільярдами рік тому, сказав Сундар Пічаї, генеральний директор Alphabet і Google.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.