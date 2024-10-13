YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини — Finance.ua

YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини
На платформі «YouTube» збільшать тривалість YouTube Shorts. Відеохостинг збільшить формат відео втричі — з 60 секунд до 3 хвилин. Оновлення буде доступне з 15 жовтня.
Про це пише Variety.
«Ця функція була найбільш затребуваною серед творців, тому ми раді надати вам більше можливостей, щоб розповісти свою історію», — написав Тодд Шерман, директор з управління продуктами YouTube Shorts.
3-хвилинна тривалість буде доступна для відео, які мають квадратне або вертикальне співвідношення сторін.
Платформа також запроваджує опцію «Показувати менше коротких відео»: користувачі зможуть вибрати це в налаштуваннях і їм тимчасово відображатиметься менше коротких відео.
YouTube Shorts також нещодавно оновив плеєр, щоб «оптимізувати його зовнішній вигляд, дозволяючи вмісту творців займати центральне місце, а глядачам — зосереджуватися на контенті, який їм подобається», — додав Шерман.
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