YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини — Finance.ua

YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини 13.10.2024, 01:19 — Технології&Авто

YouTube Shorts розширює межі: максимальна тривалість відео тепер три хвилини

На платформі «YouTube» збільшать тривалість YouTube Shorts. Відеохостинг збільшить формат відео втричі — з 60 секунд до 3 хвилин. Оновлення буде доступне з 15 жовтня.

Про це пише Variety.

«Ця функція була найбільш затребуваною серед творців, тому ми раді надати вам більше можливостей, щоб розповісти свою історію», — написав Тодд Шерман, директор з управління продуктами YouTube Shorts.

3-хвилинна тривалість буде доступна для відео, які мають квадратне або вертикальне співвідношення сторін.

Платформа також запроваджує опцію «Показувати менше коротких відео»: користувачі зможуть вибрати це в налаштуваннях і їм тимчасово відображатиметься менше коротких відео.

YouTube Shorts також нещодавно оновив плеєр, щоб «оптимізувати його зовнішній вигляд, дозволяючи вмісту творців займати центральне місце, а глядачам — зосереджуватися на контенті, який їм подобається», — додав Шерман.

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YouTube Shorts щомісяця дивляться понад 2 мільярдів користувачів, які ввійшли в систему, порівняно з 1,5 мільярдами рік тому, сказав Сундар Пічаї, генеральний директор Alphabet і Google.

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