YouTube додав нові ШІ-функції для створення контенту — Finance.ua
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YouTube додав нові ШІ-функції для створення контенту

Технології&Авто
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YouTube додав нові ШІ-функції для створення контенту
YouTube додав нові ШІ-функції для створення контенту
На своєму заході Made on YouTube у Нью-Йорку компанія Google оголосила про впровадження низки нових функцій для YouTube, які використовують штучний інтелект.
Про це повідомляє The Verge.
Ці інструменти, спрямовані на спрощення процесу створення контенту, можуть значно змінити спосіб, у який творці розробляють та реалізують свої відео.
Однією з ключових функцій є вкладка «Натхнення» у застосунку YouTube Studio, яка використовує ШІ для генерації ідей для відео, пропонування заголовків, мініатюр і навіть перших рядків тексту. Це може стати інструментом для мозкового штурму або повноцінним рішенням для створення відеопроєктів.
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Крім цього, YouTube впроваджує нову функцію «Dream Screen» для Shorts, яка дозволяє використовувати штучний інтелект для створення фонових відео, завдяки інтеграції з відеомоделлю DeepMind Veo. Ця функція дасть змогу творцям створювати короткі відео до шести секунд з автоматично генерованими фонами.
Ще одна цікава функція — автоматичний дубляж відео на кілька мов, що розширює можливості для міжнародної аудиторії. Очікується, що всі ці нововведення будуть доступні наприкінці 2023 року або на початку 2024-го.
За матеріалами:
Speka
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