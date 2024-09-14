YouTube розробляє інструменти для виявлення ШІ-згенерованих облич і музики — Finance.ua

YouTube розробляє інструменти для виявлення ШІ-згенерованих облич і музики
Відеохостинг YouTube працює над позначенням створених штучним інтелектом відео, розміщених на його платформі. Компанія оголосила, що розробляє два нові інструменти: один для виявлення створеної ШІ музики і другий для згенерованих облич.
Про це пише Hypebeast.
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Компанія назвала функцію виявлення музики «технологією ідентифікації синтетичного співу», яка по суті відстежуватиме пісні, які є дипфейками.
Ймовірно, цей інструмент буде доступний лише для тих, хто ввійшов у систему Content ID — сервіс для власників авторських прав, який дозволяє їм ідентифікувати та керувати матеріалами, захищеними авторським правом.
Другий інструмент дозволить людям у різних галузях виявляти створений штучним інтелектом контент, який показує їхні обличчя.
Компанія заявила, що вже обробляє мільярди претензій, поданих через Content ID щороку, і ця цифра, ймовірно, зростатиме, оскільки все більше отримають доступ до генеративного програмного забезпечення ШІ.
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