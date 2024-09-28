YouTube вводить нову функцію: реклама з’являтиметься під час паузи відео — Finance.ua

YouTube вводить нову функцію: реклама з’являтиметься під час паузи відео 28.09.2024, 00:18 — Технології&Авто

YouTube вводить нову функцію: реклама з’являтиметься під час паузи відео

Компанія YouTube запустила нову функцію — відтепер під час паузи відео показуватимуть рекламу.

Про це повідомляє The Verge.

Для чого вводять нову функцію

У компанії кажуть, що це допоможе брендам охопити ширшу аудиторію.

Такий підхід має зробити перегляд відео менш переривчастим.

Реклама під час пауз показується у правій частини екрану. Хоча в команді не зазначили, чи зменшить це частоту звичайної реклами під час перегляду.

Уперше концепцію такої реклами анонсували в 2018-му й у 2023 році YouTube почав тестувати цю функцію серед обмеженого кола рекламодавців.

Тепер новий формат доступний для всіх рекламодавців.

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Реклама в усіх відео на YouTube з’явилась у червні 2021 року. А вже в 2023-му рекламу почали показувати під час перегляду YouTube на телевізорі.

Користувачі не можуть пропустити 30-секундну рекламу, якщо ті не передплатили YouTube Premium.

The Village Україна За матеріалами:

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