YouTube вводить нову функцію: реклама з’являтиметься під час паузи відео — Finance.ua

YouTube вводить нову функцію: реклама з’являтиметься під час паузи відео
Компанія YouTube запустила нову функцію — відтепер під час паузи відео показуватимуть рекламу.
Про це повідомляє The Verge.
Для чого вводять нову функцію
У компанії кажуть, що це допоможе брендам охопити ширшу аудиторію.
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Такий підхід має зробити перегляд відео менш переривчастим.
Реклама під час пауз показується у правій частини екрану. Хоча в команді не зазначили, чи зменшить це частоту звичайної реклами під час перегляду.
Уперше концепцію такої реклами анонсували в 2018-му й у 2023 році YouTube почав тестувати цю функцію серед обмеженого кола рекламодавців.
Тепер новий формат доступний для всіх рекламодавців.
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Реклама в усіх відео на YouTube з’явилась у червні 2021 року. А вже в 2023-му рекламу почали показувати під час перегляду YouTube на телевізорі.
Користувачі не можуть пропустити 30-секундну рекламу, якщо ті не передплатили YouTube Premium.
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