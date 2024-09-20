В росії інтернет-провайдери масово втрачають клієнтів: просять зупинити блокування Youtube — Finance.ua
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В росії інтернет-провайдери масово втрачають клієнтів: просять зупинити блокування Youtube

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Інтернет-провайдери з рф просять припинити сповільнення YouTube через масову втрату абонентів.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Оператори інтернету масово втрачають абонентську базу через уповільнення YouTube в росії, яке меншою мірою торкнулося мобільних операторів.
Повідомляється, що це створює дискримінаційні умови і порушує закон Про захист конкуренції.
Оскільки YouTube є популярною відеоплатформою, її наявність або обмеження, як і якість доступу до неї, є для операторів конкурентною перевагою, або обмеженням.
Зазначається, що уповільнення роботи YouTube пов’язане із зовнішнім впливом, яке могло бути здійснено лише підконтрольним «Роскомнагляду» Головним радіочастотним центром (ГРЧЦ).
Водночас в асоціації провайдерів звернули увагу, що в російському законодавстві немає такого заходу впливу, як уповільнення роботи, а сам YouTube не входив до списку заборонених або обмежених до доступу ресурсів. Таким чином, ГРЧЦ і «Роскомнагляд» не мають права за власною ініціативою здійснювати дії щодо обмеження доступу до інформації.
У зв’язку з цим асоціація попросила порушити справу щодо порушення антимонопольного законодавства. На її розгляд відомство має місяць з можливістю продовження строку ще на два місяці.
За матеріалами:
Економічна Правда
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