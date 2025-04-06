YouTube більше не платить за ШІ-трейлери фільмів — Finance.ua

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YouTube більше не платить за ШІ-трейлери фільмів

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YouTube більше не платить за ШІ-трейлери фільмів
YouTube більше не платить за ШІ-трейлери фільмів
YouTube припинив монетизацію відео, що містять фальшиві трейлери фільмів, створені за допомогою штучного інтелекту. Рішення ухвалили після розслідування, яке показало, що великі кіностудії, зокрема Warner Bros. Discovery, отримували прибуток від реклами на ШІ-відео.
Про це пише Engadget.

Що відомо про ШІ-трейлери на YouTube

Протягом останнього року на YouTube зʼявилося безліч трейлерів до фільмів, що не існують, або до реальних кінострічок, але створені штучним інтелектом.
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Відомо, що Голлівудські студії не вимагали видалення такого контенту, а натомість уклали угоду з YouTube, щоб отримувати частину доходу від реклами.
Одним із найвідоміших випадків став ШI-трейлер нового фільму про Супермена, який навіть показало французьке національне телебачення, сприйнявши за реальний трейлер.
Фейкові трейлери отримували мільярди переглядів, однак після розголосу YouTube позбавив монетизації популярні канали, що поширювали такий контент.
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Зокрема, під санкції потрапив Screen Culture, що має 1,4 млн підписників і опублікував понад 1800 відео.
Засновник іншого популярного каналу, KH Studio, який також постраждав від демонетизації, заявив, що не мав наміру вводити глядачів в оману. За його словами, він лише експериментував із форматом.
За матеріалами:
speka.media
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