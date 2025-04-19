Через похолодання посівна в Україні затримується на тиждень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через похолодання посівна в Україні затримується на тиждень

Аграрний ринок
13
Через похолодання посівна в Україні затримується на тиждень
Через похолодання посівна в Україні затримується на тиждень
Цього року посівна кампанія в Україні порівняно з 2024 роком затримується на тиждень через різке похолодання у квітні.
Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Читайте також
За його словами, у порівнянні з минулим роком наразі засіяно на 200 тисяч гектарів земель менше.
«Але в нашому масштабі, коли заплановано засіяти усіма культурами понад 13 мільйонів гектарів, така затримка не є критичною і в цілому не вплине на кампанію, яка відновлюється і буде тривати цілодобово», — уточнив чиновник.

Вплив на врожаї

При цьому він підкреслив, що квітневе похолодання може негативно відобразитися на майбутньому врожаї плодових дерев.
Читайте також
Остаточні ж висновки щодо цього, за його словами, можна буде зробити за декілька тижнів.
«Щодо виробництва зернових та олійних станом на сьогодні критичних наслідків від цієї погоди не спостерігається, адже період вегетації в абсолютній більшості посівів цих культур ще не відбувся», — розповів Висоцький.
Говорячи про продовольчу безпеку, він запевнив, що загрози виробництву зернових, олійних і, відповідно борошна, хліба чи продукції тваринництва станом на сьогодні в Україні немає.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems