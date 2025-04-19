Через похолодання посівна в Україні затримується на тиждень — Finance.ua

Через похолодання посівна в Україні затримується на тиждень
Цього року посівна кампанія в Україні порівняно з 2024 роком затримується на тиждень через різке похолодання у квітні.
Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
За його словами, у порівнянні з минулим роком наразі засіяно на 200 тисяч гектарів земель менше.
«Але в нашому масштабі, коли заплановано засіяти усіма культурами понад 13 мільйонів гектарів, така затримка не є критичною і в цілому не вплине на кампанію, яка відновлюється і буде тривати цілодобово», — уточнив чиновник.
Вплив на врожаї
При цьому він підкреслив, що квітневе похолодання може негативно відобразитися на майбутньому врожаї плодових дерев.
Остаточні ж висновки щодо цього, за його словами, можна буде зробити за декілька тижнів.
«Щодо виробництва зернових та олійних станом на сьогодні критичних наслідків від цієї погоди не спостерігається, адже період вегетації в абсолютній більшості посівів цих культур ще не відбувся», — розповів Висоцький.
Говорячи про продовольчу безпеку, він запевнив, що загрози виробництву зернових, олійних і, відповідно борошна, хліба чи продукції тваринництва станом на сьогодні в Україні немає.
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