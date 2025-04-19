Google та Nvidia інвестували у стартап співзасновника OpenAI — Finance.ua
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Google та Nvidia інвестували у стартап співзасновника OpenAI

Фондовий ринок
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Google та Nvidia інвестували у стартап співзасновника OpenAI
Google та Nvidia інвестували у стартап співзасновника OpenAI
Alphabet і Nvidia приєдналися до венчурних інвесторів, підтримавши стартап Safe Superintelligence (SSI), співзасновником якого є Ілля Суцкевер, колишній головний науковий співробітник OpenAI.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
SSI, оцінена в $32 млрд, відома завдяки досвіду Суцкевера в прогнозуванні розвитку ШІ. Точні умови інвестицій від Alphabet і Nvidia не розкриваються, а компанії від коментарів відмовилися.
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На відміну від більшості розробників ШІ, які використовують графічні процесори Nvidia (лідери ринку з часткою 80%), SSI застосовує TPU від Google для своїх досліджень.
Ці чипи, доступні через хмарний сервіс Google, ефективніші для специфічних завдань ШІ і використовувалися для створення масштабних моделей.

Про стартап Safe Superintelligence

У 2024 році Ілля Суцкевер, співзасновник і екс-головний науковий співробітник OpenAI, разом із Деніелом Гроссом, колишнім керівником AI-напрямку Apple, та Деніелом Леві, дослідником OpenAI, заснували стартап Safe Superintelligence Inc. (SSI).
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Місія компанії — створення безпечного суперінтелекту, що робить її першою у світі лабораторією, повністю присвяченою цій меті. SSI прагне уникати комерційного тиску, ставлячи безпеку та надійність ШІ вище прибутковості.
У вересні 2024 року стартап із лише 10 співробітниками залучив $1 млрд від провідних венчурних фондів, таких як Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global, SV Angel і NFD, отримавши оцінку в $5 млрд.
Кошти спрямовуються на розширення команди та посилення обчислювальних потужностей. SSI базується в Пало-Альто (Каліфорнія) та Тель-Авіві (Ізраїль), активно залучаючи дослідників та інженерів із винятковими здібностями й високими моральними якостями, незалежно від їхньої формальної освіти.
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Компанія під керівництвом Суцкевера наголошує, що безпечний ШІ потребує глибоких досліджень і гнучкості в адаптації до нових викликів.
SSI розглядає можливість часткового відкриття своїх напрацювань у сфері безпеки, визнаючи важливість співпраці з іншими гравцями галузі.
За матеріалами:
Forbes.ua
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