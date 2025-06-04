Нафтогаз залучить понад €36 мільйонів кредиту від ЄБРР для відновлення газовидобутку — Finance.ua
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Нафтогаз залучить понад €36 мільйонів кредиту від ЄБРР для відновлення газовидобутку

Енергетика
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Нафтогаз залучить понад €36 мільйонів кредиту від ЄБРР для відновлення газовидобутку
Нафтогаз залучить понад €36 мільйонів кредиту від ЄБРР для відновлення газовидобутку
Група Нафтогаз залучить кредит на суму 36,4 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку для оновлення бурового обладнання АТ «Укргазвидобування».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький у Фейсбуці.
«Група Нафтогаз залучає €36,4 млн кредиту від European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) для оновлення бурового обладнання Укргазвидобування. Кошти підуть на закупівлю нових мобільних бурових установок, що використовуються для капітального ремонту свердловин», — написав Корецький.
Він пояснив, що оновлення обладнання дасть змогу працювати з глибшими та складнішими свердловинами і швидше відновлювати видобуток газу на існуючих родовищах.
За матеріалами:
Укрінформ
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