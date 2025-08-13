Яку допомогу можуть отримати одинокі батьки — Finance.ua

Яку допомогу можуть отримати одинокі батьки Сьогодні 17:35 — Казна та Політика

Яку допомогу можуть отримати одинокі батьки

Держава підтримує окремих матерів і батьків, надаючи допомогу дітям до 18 років, а також до 23 років — якщо дитина навчається за денною або дуальною формою.

Про це нагадує Пенсійний фонд Вінничини.

Хто може отримати допомогу

Одинокі матері (не перебувають у шлюбі).

Одинокі усиновлювачі, якщо в документах про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або він внесений за вказівкою одного з батьків/усиновлювача.

Мати або батько в разі смерті одного з батьків, якщо не призначено пенсію чи іншу соцдопомогу у зв’язку із втратою годувальника.

Розмір допомоги

Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 1 особу за попередні 6 місяців.

Прожитковий мінімум у 2025 році становить:

Діти до 6 років — 2563 грн.

Діти від 6 до 18 років — 3196 грн.

Діти від 18 до 23 років (за умови навчання на денній формі навчання) — 3028 грн.

Які документи потрібні

Заява

Документ, що встановлює особу.

Декларація про доходи та майновий стан.

Довідка про доходи (якщо в декларації є відомості, яких немає в держреєстрах).

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини.

Свідоцтво про народження дитини.

Де можна подати документи

Через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Через ЦНАП.

У Сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Онлайн — через портал Дія.

