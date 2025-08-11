Президент доручив збільшити фінансування бойових підрозділів: бригади отримають по 7 млн грн на кожен батальйон — Finance.ua

Президент доручив збільшити фінансування бойових підрозділів: бригади отримають по 7 млн грн на кожен батальйон Сьогодні 17:30 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати чергового засідання Ставки.

Закупівля пікапів та іншої техніки

Прийнято рішення дозволити бойовим бригадам купувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за кошти прямого фінансування за тією ж схемою, що й безпілотники. Дозволяється придбання як нової, так і вживаної техніки.

Уряд має оформити це рішення документально вже цього тижня, щоб можливість закупівель з’явилася у серпні.

Збільшення фінансування підрозділів

Президент доручив збільшити фінансування бойових підрозділів. За оновленими правилами, кожна бригада отримає 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях.

Це означає додаткові десятки мільйонів гривень на підрозділ.

Спрощення списання майна

Планується цифровізація та спрощення процедур списання майна. Буде розширено повноваження командирів корпусів та бригад і скорочено терміни списання.

Прискорення нагородження військових

Зеленський наголосив на необхідності скоротити час між поданням на нагороду та її врученням. З процедур приберуть зайві погодження, оновлять документи про нагороди.

Міністерство оборони вже підготувало пропозиції, а найближчим часом міністр Денис Шмигаль представить деталі.

