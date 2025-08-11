Президент доручив збільшити фінансування бойових підрозділів: бригади отримають по 7 млн грн на кожен батальйон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент доручив збільшити фінансування бойових підрозділів: бригади отримають по 7 млн грн на кожен батальйон

Казна та Політика
21
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати чергового засідання Ставки.

Закупівля пікапів та іншої техніки

Прийнято рішення дозволити бойовим бригадам купувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за кошти прямого фінансування за тією ж схемою, що й безпілотники. Дозволяється придбання як нової, так і вживаної техніки.
Читайте також
Уряд має оформити це рішення документально вже цього тижня, щоб можливість закупівель з’явилася у серпні.

Збільшення фінансування підрозділів

Президент доручив збільшити фінансування бойових підрозділів. За оновленими правилами, кожна бригада отримає 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях.
Це означає додаткові десятки мільйонів гривень на підрозділ.

Спрощення списання майна

Планується цифровізація та спрощення процедур списання майна. Буде розширено повноваження командирів корпусів та бригад і скорочено терміни списання.
Читайте також

Прискорення нагородження військових

Зеленський наголосив на необхідності скоротити час між поданням на нагороду та її врученням. З процедур приберуть зайві погодження, оновлять документи про нагороди.
Міністерство оборони вже підготувало пропозиції, а найближчим часом міністр Денис Шмигаль представить деталі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems