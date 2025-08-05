Техніка українського виробництва: уряд розширив програму компенсацій — Finance.ua
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Техніка українського виробництва: уряд розширив програму компенсацій

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Техніка українського виробництва: уряд розширив програму компенсацій
Техніка українського виробництва: уряд розширив програму компенсацій
Кабінет Міністрів вніс до переліку української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості, бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«На засіданні уряду підтримали рішення для розвитку українських виробників. Розширили перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості — у межах політики «Зроблено в Україні», — зазначила Свириденко.
До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.
Крім того, тепер отримувати 15% компенсації за українську техніку можуть комунальні підприємства у разі придбання її за кошти, отримані від власної господарської діяльності.
За словами очільниці уряду, ця програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський уточнив, що уряд вперше розширив перелік техніки і обладнання українського виробництва, на які поширюється 15% компенсації вартості.
Відтепер програма компенсації охоплює такі категорії товарів:
  • шасі для вантажних та спеціальних автомобілів;
  • автоматизоване сортувальне обладнання для логістики;
  • установки асфальтозмішувальні, грунтозмішувальні, бетонозмішувальні; регенератори асфальту;
  • промислові насосні установки з подачею рідини більше 50 куб. м/год. та/або із встановленим приводом більше 7,5 кВт;
  • спеціальна бурова техніка, включаючи: установки парогенераторні, установки підйомні автомобільні, установки насосні пересувні, буровий інструмент для нафтогазової та гірничорудної промисловості;
  • котли промислові парові або водогрійні, що використовуються для виробничих циклів та технологічних процесів, котли промислові енергоефективні, що працюють на альтернативних видах палива;
  • верстати для лазерного, плазмового різання металу з ЧПУ;
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  • автофургони (в тому числі автофургони вантажопасажирські, вантажні автомобілі з промисловими фургонами, вантажні автомобілі з ізотермічними фургонами, автомобілі з фургонами — рефрижераторами);
  • газотурбінні, газопоршневі, когенераційні установки та їх складові: газотурбінні двигуни, електро-генератори, обладнання систем газотурбінних установок;
  • вагони — цистерни;
  • фарбувальні камери, фарбувально-сушильні камери та камери абразивоструменевого очищення;
  • машини для видуву ПЕТ, етикетувальне обладнання;
  • комплектувальні вироби та конструктивні частини для безпілотних систем, включаючи корпуси та конструкційні елементи, силові установки для безпілотних систем, системи управління та навігації, системи передачі відео та FPV, засоби зв’язку та телеметрія, системи живлення та зарядки, оптико-волоконні системи, озброєння та спеціалізовані модулі для безпілотних систем.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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