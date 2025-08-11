Хвиля банкрутств в Україні: суди відкривають по три справи щодня — Finance.ua
Хвиля банкрутств в Україні: суди відкривають по три справи щодня

68
В Україні за пів року суди визнали банкрутами 577 громадян — це на 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Якщо динаміка збережеться, показники можуть побити рекорд у 926 справ, які були зафіксовані у 2024 році.
Про це свідчить аналітика Опендатабота.
У середньому цього року відкривають по три нові справи про неплатоспроможність щодня.
Хоча офіційна процедура банкрутства з’явилася в Україні з 2019 року, активне використання цього механізму почалося лише з 2021-го. Загалом за 5 років відкрито 2948 справ про банкрутство.
Гендерний баланс і регіональна статистика

  • З 2021 року 52% справ стосуються чоловіків, 48% — жінок.
  • У 2021-му переважали чоловіки (57,9%), тоді як у 2022 та 2025 роках незначно домінують жінки.
  • Лідером за кількістю справ у 2025 році став Київ (128 випадків), далі — Київська область (83) та Львів (73).
Коментар експерта

Зростання кількості банкрутств є частиною сталої тенденції останніх років, зазначає Денис Лихопьок, адвокат та арбітражний керуючий. За його словами, процедура стає більш передбачуваною: формується судова практика, учасники процесу набувають досвіду, а механізм працює злагоджено.
Водночас кредитори — банки та фінансові установи — посилюють вимоги до умов списання чи реструктуризації боргів.
«Варто розуміти, що процедура банкрутства не є панацеєю для легкого та безболісного „списання боргів“. Наслідки від визнання неплатоспроможності відгукуватимуться людині щонайменше кілька років», — наголошує Лихопьок.
Експерт також вказав на прогалини у законодавстві: неврегульовані податкові наслідки після реструктуризації, проблеми взаємодії з виконавчими провадженнями та пов’язаними судовими справами, які часто залишаються поза межами процесу банкрутства.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
