День фінансів: Дія. Картка стала доступною, виїзд чоловіків до 22 років, 10 тис грн стипендії школярам — Finance.ua

День фінансів: Дія. Картка стала доступною, виїзд чоловіків до 22 років, 10 тис грн стипендії школярам Сьогодні 17:45

У середу, 13 серпня, Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, пропонуючи підвищити вік до 22 років. Також Президент анонсував зміни у вищій освіті України, йдеться про зимовий вступ та підвищення стипендій.

Країни-пріоритети для впровадження множинного громадянства.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі-2025 заявив, що ухвалення закону про множинне громадянство є важливим і правильним рішенням. Пріоритет отримають країни, де проживає значна кількість українців і які активно підтримують Україну під час повномасштабної війни з росією.

Плани щодо підвищення пенсійного віку.

Наразі питання підвищення пенсійного віку в уряді не розглядають. Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. За його словами, уряд прагне захистити солідарну систему, повернути до неї довіру.

ВПО матимуть право на державну допомогу за програмою єОселя.

Мінсоцполітики опублікувало проєкт постанови Уряду щодо Порядку надання державної допомоги за пільговим іпотечним кредитом за програмою єОселя для ВПО та осіб, які проживають на прифронтових територіях.

Школярам виплатять 10 000 грн стипендії.

Українські школярі, які складуть мультипредметний тест на високі бали, зможуть претендувати на стипендію від президента. Як повідомила прем’є-міністерка Юлія Свириденко, школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента — 10 000 грн на рік.

Що буде з курсом долара, інфляцією і тарифами у 2025.

До кінця 2025 року очікується курс на рівні близько 42,6 гривень за долар, а валютні резерви — понад 55 млрд доларів. Це дає Нацбанку достатній простір для утримання міцної гривні та згладжування можливих коливань. Про це розповів фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Обсяг IT-послуг.

У першому півріччі 2025 року експорт комп’ютерних послуг з України збільшився на 0,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас частка телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг у загальній структурі експорту зросла з 38,5% до 43%.

85% киян хочуть покращення житлових умов.

Київ — це місто багатоквартирних будинків: 88% респондентів сьогодні мешкають саме у багатоповерхівках. Водночас власне житло — квартиру або приватний будинок мають тільки дві третини опитаних людей (66%), решта винаймають або мешкають у родичів.

Ринок праці в агросекторі.

За останній рік заробітні плати в агросекторі України зросли на 15%. У липні 2025 року в порівнянні з липнем 2024-го медіанні зарплати зросли майже в усіх ключових аграрних професіях.

У серпні Україна очолила європейський рейтинг за вартістю електроенергії.

За даними платформи ENTSOE, середньодобова ціна на ринку «на добу наперед» 10 серпня сягнула понад 5 300 грн/МВт·год — це абсолютний максимум с еред 26 країн Європи.

