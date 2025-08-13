Почніть отримувати пасивний дохід разом із InvestMarket від «Мінфін» — Finance.ua

Почніть отримувати пасивний дохід разом із InvestMarket від «Мінфін» Сьогодні 10:10

Почніть отримувати пасивний дохід разом із InvestMarket від «Мінфін»

InvestMarket від «Мінфін» — це онлайн-платформа, що допомагає інвесторам швидко знайти перспективні інвестиційні можливості й отримувати пасивний дохід. Дізнайтесь, які варіанти інвестицій є на InvestMarket, та оберіть свій.

Переваги InvestMarket від «Мінфін»

InvestMarket від «Мінфін» створено для тих, хто хоче впевнено інвестувати, не витрачаючи час на пошук проєктів та їх перевірку.

На платформі зібрано актуальні пропозиції від компаній, які мають дозвіл на діяльність в Україні. Про кожен проєкт є вичерпна інформація: прибутковість, строки окупності, умови входу, юридичні документи. Тож ви можете все детально вивчити, порівняти кілька пропозицій і обрати ту, що найбільше відповідає вашим фінансовим цілям та наявному бюджету.

Ключові переваги InvestMarket від «Мінфін»:

можливість порівнювати пропозиції з різних категорій в одному каталозі;

зручний інтерфейс для вибору проєкту під свій бюджет та інвестиційні цілі;

прозорий доступ до інформації про проєкт;

можливість замовити безкоштовну консультацію й поставити додаткові запитання — без комісій і посередників.

Які проєкти доступні для інвестицій

На платформі ви знайдете прибуткові інвестиційні пропозиції з таких категорій:

комерційна та житлова нерухомість;

земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

готовий бізнес і франшизи;

цінні папери, зокрема корпоративні облігації.

Це проєкти компаній, більшість з яких уже відомі на ринку й тривалий час співпрацюють з інвесторами: Inzhur, NovaPay, Zeminvest, «Ґрунтовно», Standart One, Fomich Group, Numo Development, Green Rest, Cyberion та інші.

Як інвестувати з InvestMarket від «Мінфін»

Ви ознайомлюєтесь із переліком інвестиційних пропозицій, обираєте конкретний проєкт, що вас зацікавив. Залишаєте на сайті заявку на безкоштовну консультацію.

З вами зв’язується представник компанії, щоб відповісти на всі запитання, надати презентації, обговорити деталі угоди та подальші кроки.



З InvestMarket від «Мінфін» інвестиції стають доступнішими.

