Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на понад 36 млрд грн: на що спрямують кошти — Finance.ua

Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на понад 36 млрд грн: на що спрямують кошти

Парламенту пропонують розглянути законопроєкт щодо збільшення невійськових видатків держбюджету. Верховна Рада розгляне цей документ наступного тижня.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Так, бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт № 13439−3, який тепер переважно стосується невійськових витрат.
Він передбачає збільшення фінансування на низку напрямів:
  • резервний фонд;
  • програми Мінцифри (техніка, дрони, гранти на defense tech);
  • шкільне харчування;
  • закупівлю ліків для онкохворих, пацієнтів із рідкісними хворобами та іншими важкими діагнозами;
  • субвенції на військові ліцеї, підтримку ветеранів та їхніх родин;
  • забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Для цього скорочують інші невійськові видатки, переважно за рахунок обслуговування держборгу, та перерозподіляють частину податку на прибуток банків із бюджету Києва до державного бюджету.
«Принагідно нагадаю, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів і ці гроші (окрім гранту від Великої Британії) поки що не можна спрямовувати на потреби оборони», — написала депутатка.
Нагадаємо, нещодавно Рада збільшила видатки на армію на понад 400 млрд.
За матеріалами:
Espreso.tv
