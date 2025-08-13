У серпні Україна очолила європейський рейтинг за вартістю електроенергії — Finance.ua

У серпні Україна очолила європейський рейтинг за вартістю електроенергії Сьогодні 15:32 — Енергетика

У серпні Україна очолила європейський рейтинг за вартістю електроенергії

За даними платформи ENTSOE, середньодобова ціна на ринку «на добу наперед» 10 серпня сягнула понад 5 300 грн/МВт·год — це абсолютний максимум серед 26 країн Європи, пише fbc.biz.ua.

Для порівняння, у Франції ціна становила близько 1 200 грн, а в Швеції — лише 338 грн.

Читайте також Україна накопичила понад 10 мільярдів кубометрів газу — ExPro

Причини

Енергетичний ринок України функціонує як замкнена екосистема з обмеженим імпортом, монопольним виробництвом і регуляторними бар’єрами. Основним гравцем залишається «Енергоатом», який контролює понад 50% генерації, а рішення НКРЕКП про підвищення прайс-кепів у пікові години створило додатковий тиск на ціноутворення.

Попри рекордний імпорт електроенергії в червні — понад 850 тис. МВт·год — внутрішній ринок залишився перегрітий. Бізнес-асоціації вже б’ють на сполох: енергоємні виробництва скорочують обсяги, а інвестори відкладають запуск нових проєктів.

Нагадаємо, аналітики вказують, що Україна ризикує втратити конкурентоспроможність у промисловості, якщо не буде переглянута модель ринку. Висока ціна електроенергії — це не лише економічний виклик, а й дзеркало системних проблем у регуляції, балансуванні та доступі до імпорту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.