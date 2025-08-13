У серпні Україна очолила європейський рейтинг за вартістю електроенергії — Finance.ua

У серпні Україна очолила європейський рейтинг за вартістю електроенергії
За даними платформи ENTSOE, середньодобова ціна на ринку «на добу наперед» 10 серпня сягнула понад 5 300 грн/МВт·год — це абсолютний максимум серед 26 країн Європи, пише fbc.biz.ua.
Для порівняння, у Франції ціна становила близько 1 200 грн, а в Швеції — лише 338 грн.
Причини
Енергетичний ринок України функціонує як замкнена екосистема з обмеженим імпортом, монопольним виробництвом і регуляторними бар’єрами. Основним гравцем залишається «Енергоатом», який контролює понад 50% генерації, а рішення НКРЕКП про підвищення прайс-кепів у пікові години створило додатковий тиск на ціноутворення.
Попри рекордний імпорт електроенергії в червні — понад 850 тис. МВт·год — внутрішній ринок залишився перегрітий. Бізнес-асоціації вже б’ють на сполох: енергоємні виробництва скорочують обсяги, а інвестори відкладають запуск нових проєктів.
Нагадаємо, аналітики вказують, що Україна ризикує втратити конкурентоспроможність у промисловості, якщо не буде переглянута модель ринку. Висока ціна електроенергії — це не лише економічний виклик, а й дзеркало системних проблем у регуляції, балансуванні та доступі до імпорту.
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні Україна очолила європейський рейтинг за вартістю електроенергії
Пожежа біля Запорізької АЕС та рівень радіації — оцінка МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки
Україна накопичила понад 10 мільярдів кубометрів газу — ExPro
росія вперше експортувала нафту до В’єтнаму — Reuters
росія атакувала дронами обʼєкт ГТС, що забезпечує роботу Трансбалканського маршруту