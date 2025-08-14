День фінансів: зміни до закону про мобілізацію, відключення 3G, бета-тестування в Дії — Finance.ua

День фінансів: зміни до закону про мобілізацію, відключення 3G, бета-тестування в Дії Сьогодні 17:35

У четвер, 14 серпня, «Дія» запустила бета-тестування послуги базової соцдопомоги, також тепер там знову можна отримати техпаспорт і права.

Уряд готується віддати США дві нафтогазові ділянки.

Кабінет міністрів вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Водночас Трамп запропонує путіну доступ до природних ресурсів Аляски в обмін на завершення війни.

Деталі нової угоди з Британією.

Президент України Володимир Зеленський провів важливу двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорювали гарантії безпеки, інвестиції у виробництво дронів та можливості посилення військової підтримки. Деталі тут

Зміни до закону про мобілізацію.

Кабінет Міністрів України погодив пропозиції змін до закону про мобілізацію, які стосуються прав на відстрочку для студентів, педагогічних і наукових працівників. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

При цьому Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств.

Також Уряд ухвалив перший пакет підтримки для прифронтових громад.

Зміна правил торгівлі вживаними авто.

Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Суб’єктів господарювання звільнили від обов’язку перереєстрації на себе транспортного засобу, який перебував на державній реєстрації, для його подальшого продажу.

Система BankID.

Національний банк пропонує оновити Положення про Систему BankID НБУ. Це дасть змогу нормативно врегулювати впровадження в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, що сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім/істотнім (substantial) рівнем довіри.

📃Від 1 серпня набули чинності норми Закону України «Про платіжні послуги», що впроваджують концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні. Навіщо ухвалили цю зміну, як це вплине на банківську сферу, чи будуть гроші українців у безпеці ― розбираємося у статті Finance.ua.

Які квартири обирають кияни.

2 , для трикімнатних — 81−85 м 2 . Більшість киян сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно). Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань — 56−60 м, для трикімнатних — 81−85 м

До речі, на банківське кредитування при купівлі квартири чи будинку покладаються 49% киян.

Де в Україні найдоступніше житло: огляд цін на вторинці.

Дата остаточного відключення 3G.

Кабінет Міністрів визначив , що мобільний зв’язок третього покоління (3G) буде остаточно відключено 31 грудня 2030 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.