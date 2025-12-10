День фінансів: особові інвестиційні рахунки, проведення виборів під час війни, курс долара у 2026 році Сьогодні 17:45

У середу, 10 грудня, розповімо про корисні фінансові звички та курс долара в наступному році.

Особові інвестиційні рахунки

НКЦПФР найближчим часом планує запустити новий інструмент для інвестування — особові інвестиційні рахунки. Ідея полягає в тому, щоб інвестиційні фірми, а не банки, отримали можливість відкривати інвестиційні рахунки для людей. Люди зможуть переказувати гроші на ці рахунки та здійснювати інвестиції.

Finance.ua поспілкувався із фінансовим консультантом у сфері накопичувального страхування Ярославом Кучером. Спільно з ним розповімо про те, як вийти з циклу «від зарплати до зарплати» та почати формувати здорові фінансові звички вже зараз:

Проведення виборів під час війни

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність провести вибори в Україні, зазначив , що готовий до виборів і «не тримається» за посаду.

Зеленський звернувся до США та європейських партнерів із проханням забезпечити безпеку для проведення виборів. У разі отримання таких гарантій Україна буде готова до виборів «у наступні 60−90 днів».

План відмови ЄС від російського газу

Посли країн Європейського Союзу схвалили план щодо поетапної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Угода передбачає припинення імпорту російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027 року.

Міжнародна допомога

У 2025 році Україна отримала мінімальний обсяг іноземної допомоги з початку повномасштабного вторгнення, а Європа не змогла компенсувати скорочення допомоги з боку США. Європа виділила Україні лише близько 4,2 мільярда євро додаткової військової допомоги, що надто мало, щоб компенсувати припинення підтримки США.

Якщо ці повільніші темпи збережуться в решту місяців, 2025 рік стане роком з найнижчим рівнем нових асигнувань допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, кажуть аналітики.

Ціни на вторинці

Як свідчать дані ЛУН, у 2025 році середньозважені ціни на вторинці стрімко йшли вгору — найвідчутніше подорожчання на квартири усіх сегментів спостерігалось в західних та центральних областях України. Навіть в найбільш обстрілюваних північних та східних містах за підсумками року ціни на житло продемонстрували висхідний тренд. Найбільше подорожчання торкнулось саме 2-кімнатних квартир.

Проблеми з кадрами

Результати дослідження KPMG показують , що з 2022 по 2025 роки в Україні спостерігається часткове повернення до традиційних офісних форматів, тоді як у світі частка гібридної роботи зросла з 28% до 65%. За останні три роки мобілізація стала головним фактором кадрових рішень. 74% СЕО повідомили про втрату частини персоналу або необхідність зосередження на бронюванні фахівців.

Забезпечення населення світлом

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації в енергосистемі та забезпечення населення світлом. Так, ОВА, органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства мають забезпечити зменшення неважливого споживання.

🗨️ «Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці», — заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Штрафи за відсутність страхування в Польщі

Водії, які мають прострочені поліси страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, з 1 січня будуть отримувати збільшені штрафи . Зміни пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати до 4806 злотих брутто.

Так, з 1 січня 2026 року для легкових автомобілів максимальна сума штрафу становитиме 9610 злотих.

143,8% більше порівняно з листопадом 2024 року. До речі, за даними Інституту досліджень авторинку, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада 2025 року становив 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж у жовтні, але набільше порівняно з листопадом 2024 року.

Курс долара у 2026 році

Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає , що різких змін щодо курсу не варто чекати через режим керованої гнучкості.

🗨️ «З доларом, як і в попередні роки, нічого не станеться з однієї простої причини: бо долар зараз не в режимі вільного плавання, а в режимі керованої гнучкості. І яким буде курс долара, по суті, на 99% визначає НБУ», — каже Гетман.

