Зеленський повідомив деталі нової угоди з Британією — Finance.ua

Зеленський повідомив деталі нової угоди з Британією

Президент України Володимир Зеленський провів важливу двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорювали гарантії безпеки, інвестиції у виробництво дронів та можливості посилення військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

«Хороша, корисна зустріч із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Продовжуємо координувати наші позиції», — наголосив Зеленський.

За словами президента, вчора разом з усіма партнерами, а сьогодні у двосторонньому форматі вони з прем’єром обговорили очікування від зустрічі російського диктатора володимира путіна та американського президента Дональда Трампа на Алясці та ймовірні перспективи.

Також під час зустрічі політики детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії.

«Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи», — зауважив президент.

Він також розповів, що вони обговорили продовження програм підтримки української армії та оборонного виробництва.

«За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу. Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись. Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду», — додав він.

Як зауважив президент, вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат — провести формат розширеної зустрічі Україна-Британія.

