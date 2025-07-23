Британія та Туреччина підписали угоду щодо купівлі літаків (фото) — Finance.ua

Британія та Туреччина підписали угоду щодо купівлі літаків (фото) Сьогодні 15:36

Британія та Туреччина підписали угоду щодо купівлі літаків (фото)

Британія та Туреччина підписали початкову угоду щодо закупівлі 40 бойових літаків Eurofighter Typhoon після схвалення Німеччини.

Про це повідомляє Bloomberg , пише РБК-Україна.

За словами джерела, знайомого з рішенням, угоди було досягнуто після того, як Рада Безпеки Німеччини схвалила запит на 40 винищувачів Eurofighter. За словами співрозмовника агентства, Туреччина запевнила, що використовуватиме літаки лише у рамках солідарності з НАТО, тобто не проти іншого члена альянсу.

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Багатомільярдна оборонна угода тривалий час відкладалася через політичну напруженість між Анкарою та її союзниками по НАТО. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, уряд Великобританії та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс були проінформовані про рішення, повідомило джерело.

Раніше Рада безпеки Німеччини блокувала продаж через напруженість у відносинах між Туреччиною та сусідньою Грецією.

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Це схвалення є ознакою зростання оборонної співпраці між Туреччиною та її західними союзниками, оскільки Європа прагне зміцнити свою оборонну промисловість після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, одночасно знижуючи залежність від США. Крім угоди щодо Eurofighter, Анкара також домагається схвалення США на закупівлю нових винищувачів F-16 та F-35.

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Фінансові умови угоди поки що неясні. Туреччина отримала початкову цінову пропозицію цього року, і агентство Bloomberg раніше повідомляло, що Анкара запросила щонайменше 20 літаків на суму близько 5 млрд євро.

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хімічну зброю. Також уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про

Довідка Finance.ua:

Eurofighter Typhoon — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його розробка розпочалася у 1983 році в рамках міжнародної програми Future European Fighter Aircraft.

У 1994 році полетів перший прототип, а поступати на озброєння літак почав з 2000-х років. Загалом виготовлено 586 літаків, кожен з яких коштує приблизно 120 млн доларів. На озброєнні Typhoon мають Британія, Німеччина, Італія та Саудівська Аравія.

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