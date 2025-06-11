Британія профінансує закупівлю зброї для України майже на 1,7 млрд фунтів — Finance.ua
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Британія профінансує закупівлю зброї для України майже на 1,7 млрд фунтів

Казна та Політика
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Британія профінансує закупівлю зброї для України майже на 1,7 млрд фунтів
Британія профінансує закупівлю зброї для України майже на 1,7 млрд фунтів
Уряд України погодив залучення майже 1,7 мільярда фунтів стерлінгів від Великої Британії. Кошти спрямують на закупівлю озброєння для посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.
За ці кошти Україна планує придбати зенітні ракетні комплекси Rapid Ranger та багатоцільові ракети Marlet. Як зазначив Шмигаль, це підсилить здатність захищати українське небо та зупиняти російські атаки.
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Прем’єр також нагадав про іншу допомогу від Великої Британії — 350 мільйонів фунтів на постачання безпілотників. Йдеться про 100 тисяч дронів, які Україна має отримати вже цьогоріч.
За словами Шмигаля, з початку року майже 60% усіх видатків держбюджету уряд спрямував на оборону та безпеку.
Нагадаємо, раніше Велика Британія пообіцяла поставити Україні 100 тисяч безпілотників до кінця квітня 2026 року. Це у десять разів більше, ніж планувалося раніше. У Лондоні наголосили, що дрони вже докорінно змінили хід сучасних воєн, зокрема — у війні проти росії.
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Поставка дронів вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 473 мільйони доларів) — частина ширшого пакета військової допомоги Україні, загальний обсяг якого становить 4,5 мільярда фунтів.
Крім того, протягом 2025−2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів $3 млрд від Британії.
За матеріалами:
Finance.ua
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