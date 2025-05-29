Інвестиції на $1,4 млрд: Британія створить цифрові військові системи з урахуванням досвіду ЗСУ — Finance.ua

Інвестиції на $1,4 млрд: Британія створить цифрові військові системи з урахуванням досвіду ЗСУ Вчора 20:21 — Світ

Британія інвестує в оборонні технології $1,4 мільярда (1 мільярд фунтів стерлінгів), які буде спрямовано на створення нової цифрової системи наведення. Рішення ухвалено після аналізу бойового досвіду України у війні з росією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Кошти підуть на створення так званої «Цифрової мережі націлювання» — системи, яка дозволить британським військовим набагато швидше виявляти і знищувати ворожі цілі. Це частина стратегії переозброєння армії та адаптації до сучасних загроз.

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Ці інвестиції є частиною зобов’язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% від обсягу ВВП до 2027 року.

«Важко здобуті уроки незаконної війни путіна в Україні не залишають нам ілюзій щодо того, що майбутні конфлікти будуть виграні завдяки силам, які краще пов’язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні супротивники», — сказав міністр оборони Британії Джон Гілі.

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Оборонне відомство Великої Британії також планує створити Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від кібератак та координації кібероперацій.

Нова структура ще керуватиме операціями з глушіння сигналів противника, що передаються безпілотникам і ракетам, і допомагатиме перехоплювати військові комунікації.

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