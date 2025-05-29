Інвестиції на $1,4 млрд: Британія створить цифрові військові системи з урахуванням досвіду ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестиції на $1,4 млрд: Британія створить цифрові військові системи з урахуванням досвіду ЗСУ

Світ
43
Британія інвестує в оборонні технології $1,4 мільярда (1 мільярд фунтів стерлінгів), які буде спрямовано на створення нової цифрової системи наведення. Рішення ухвалено після аналізу бойового досвіду України у війні з росією.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
Кошти підуть на створення так званої «Цифрової мережі націлювання» — системи, яка дозволить британським військовим набагато швидше виявляти і знищувати ворожі цілі. Це частина стратегії переозброєння армії та адаптації до сучасних загроз.
Читайте також
Ці інвестиції є частиною зобов’язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% від обсягу ВВП до 2027 року.
«Важко здобуті уроки незаконної війни путіна в Україні не залишають нам ілюзій щодо того, що майбутні конфлікти будуть виграні завдяки силам, які краще пов’язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні супротивники», — сказав міністр оборони Британії Джон Гілі.
Читайте також
Оборонне відомство Великої Британії також планує створити Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від кібератак та координації кібероперацій.
Нова структура ще керуватиме операціями з глушіння сигналів противника, що передаються безпілотникам і ракетам, і допомагатиме перехоплювати військові комунікації.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems