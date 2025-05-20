Велика Британія розширила санкції проти росії — Finance.ua

Велика Британія розширила санкції проти росії Сьогодні 15:15

Велика Британія розширила санкції проти росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти росії, спрямовані на 100 об’єктів із військового, енергетичного та фінансового секторів, а також на осіб, причетних до інформаційної війни кремля проти України.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Велика Британія розширила санкційні списки, додавши до них ланцюги постачання російських систем озброєння, зокрема ракет «Іскандер», а також 18 суден із тіньового флоту росії.

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Під обмеження потрапили 46 фінансових установ, які допомагають росії обходити санкції, а також санкт-петербурзька валютна біржа та російське агентство зі страхування вкладів, що страхує російські банки.

Санкції також торкнулися 14 осіб, пов’язаних із «Агентством соціального проєктування», яке фінансується кремлем і поширює маніпулятивну та неправдиву інформацію для підриву демократії, верховенства права та незалежності України й інших країн.

Цього разу до санкційного списку потрапив громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який закуповував кораблі для російського тіньового флоту, а також два російські капітани танкерів цього флоту.

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Раніше Велика Британія вже запроваджувала санкції проти керівників «Агентства соціального проєктування», а тепер обмеження поширюються на всі рівні організації, щоб повністю зупинити її діяльність.

Ці заходи введено на тлі 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії. Крім того, Велика Британія разом із партнерами працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити доходи, які фінансують війну.

Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого «тіньового флоту». Нові обмеження покликані посилити тиск на москву, зокрема у сфері морських перевезень, які допомагають обходити вже існуючі санкції.

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