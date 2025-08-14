Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію — Finance.ua

Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію

Українці знову можуть оформлювати техпаспорт та перереєструвати транспортний засіб онлайн через Дію.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

«Заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу повернулися в Дію. Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності. Оформлюйте послуги онлайн або замовляйте техпаспорт у кілька кліків», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що сервісний центр МВС перевіряє документи, а Укрпошта доставляє техпаспорт і номерні знаки у відділення або просто до дверей.

Нагадаємо, українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть безкоштовно оформити нові документи. Як це працює:

Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, має отримати документ від слідчого, що підтверджує її статус потерпілої. З цим документом потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного або мобільного. Адміністратор швидко опрацьовує звернення і видає нові документи без жодної оплати.

Якщо ви втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), не варто панікувати. Документ можна швидко відновити , навіть якщо автівкою користується не власник, а інша особа, завдяки принципу екстериторіальності сервісних центрів МВС.

