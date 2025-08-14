Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію — Finance.ua

Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію
Українці знову можуть оформлювати техпаспорт та перереєструвати транспортний засіб онлайн через Дію.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
«Заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу повернулися в Дію. Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності. Оформлюйте послуги онлайн або замовляйте техпаспорт у кілька кліків», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що сервісний центр МВС перевіряє документи, а Укрпошта доставляє техпаспорт і номерні знаки у відділення або просто до дверей.
Нагадаємо, українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть безкоштовно оформити нові документи. Як це працює:
- Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, має отримати документ від слідчого, що підтверджує її статус потерпілої.
- З цим документом потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного або мобільного.
- Адміністратор швидко опрацьовує звернення і видає нові документи без жодної оплати.
Якщо ви втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), не варто панікувати. Документ можна швидко відновити, навіть якщо автівкою користується не власник, а інша особа, завдяки принципу екстериторіальності сервісних центрів МВС.
Поділитися новиною
Також за темою
Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію
«Дія» запустила бета-тестування послуги базової соцдопомоги
Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у прифронтових областях
Де в Україні найдоступніше житло: огляд цін на вторинці
Зміни до закону про мобілізацію: кого стосуватимуться нові правила відстрочки
Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств