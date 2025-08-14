Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію

Особисті фінанси
34
Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію
Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію
Українці знову можуть оформлювати техпаспорт та перереєструвати транспортний засіб онлайн через Дію.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
«Заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу повернулися в Дію. Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності. Оформлюйте послуги онлайн або замовляйте техпаспорт у кілька кліків», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що сервісний центр МВС перевіряє документи, а Укрпошта доставляє техпаспорт і номерні знаки у відділення або просто до дверей.
Нагадаємо, українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть безкоштовно оформити нові документи. Як це працює:
  1. Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, має отримати документ від слідчого, що підтверджує її статус потерпілої.
  2. З цим документом потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного або мобільного.
  3. Адміністратор швидко опрацьовує звернення і видає нові документи без жодної оплати.
Якщо ви втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), не варто панікувати. Документ можна швидко відновити, навіть якщо автівкою користується не власник, а інша особа, завдяки принципу екстериторіальності сервісних центрів МВС.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоДія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems