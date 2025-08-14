Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка) — Finance.ua

Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)
Більшість киян сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно).
Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань — 56−60 м2, для трикімнатних — 81−85 м2.
Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.
Критерії вибору житла майже не змінилися: загальна картина дуже близька до довоєнної.
Топ-3 фактори традиційні:
- ціна (76%),
- розташування (65%)
- та інфраструктура навколо будинку (63%).
По висотності частіше за інші обирають будинки від 6 до 9 поверхів, втім для 28% поверховість взагалі не має жодного значення.
А молоді люди схиляються у своєму виборі і до більш висотних варіантів — будинки від 10 до 16 поверхів вони обирають так само часто, як і дев’ятиповерхівки.
Висновки
Попит на житло в Києві не зник — він просто відкладений і потребує стимуляції.
Люди хочуть покращити житлові умови, але стикаються з бар’єрами доступу до фінансування і побоюваннями щодо гарантій добудови обʼєктів та безпеки інвестування.
Це створює вікно можливостей для тих гравців ринку девелопменту, хто готовий діяти прозоро, а також шанс для держави — впровадити фінансові інструменти формування ринку доступного житла і поступово наблизити український ринок нерухомості до стандартів ЄС.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!
Розсилка Finance.ua про гроші
Поділитися новиною
Також за темою
Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)
85% киян хочуть покращення житлових умов: скільки кв. м припадає на людину — дослідження
Шуляк анонсувала нові інструменти підтримки бізнесу, що постраждав від війни
Скільки коштють квартири у Польщі у 2025 році
Вибір житла: що хочуть українці, купуючи дім чи квартиру
Правила оренди планують змінити: що чекає на ринок нерухомості