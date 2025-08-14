Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка) — Finance.ua
Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)

Нерухомість
83
Більшість киян сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно).
Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань — 56−60 м2, для трикімнатних — 81−85 м2.
Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.
Критерії вибору житла майже не змінилися: загальна картина дуже близька до довоєнної.
Топ-3 фактори традиційні:
  • ціна (76%),
  • розташування (65%)
  • та інфраструктура навколо будинку (63%).
По висотності частіше за інші обирають будинки від 6 до 9 поверхів, втім для 28% поверховість взагалі не має жодного значення.
А молоді люди схиляються у своєму виборі і до більш висотних варіантів — будинки від 10 до 16 поверхів вони обирають так само часто, як і дев’ятиповерхівки.
Висновки

Попит на житло в Києві не зник — він просто відкладений і потребує стимуляції.
Люди хочуть покращити житлові умови, але стикаються з бар’єрами доступу до фінансування і побоюваннями щодо гарантій добудови обʼєктів та безпеки інвестування.
Це створює вікно можливостей для тих гравців ринку девелопменту, хто готовий діяти прозоро, а також шанс для держави — впровадити фінансові інструменти формування ринку доступного житла і поступово наблизити український ринок нерухомості до стандартів ЄС.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
