Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка) — Finance.ua

Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)

Більшість киян сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно).

Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань — 56−60 м 2 , для трикімнатних — 81−85 м 2 .

Про це йдеться в соціологічному дослідженні житлової ситуації в Києві, проведеному Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.

Критерії вибору житла майже не змінилися: загальна картина дуже близька до довоєнної.

Топ-3 фактори традиційні:

ціна (76%),

розташування (65%)

та інфраструктура навколо будинку (63%).

По висотності частіше за інші обирають будинки від 6 до 9 поверхів, втім для 28% поверховість взагалі не має жодного значення.

А молоді люди схиляються у своєму виборі і до більш висотних варіантів — будинки від 10 до 16 поверхів вони обирають так само часто, як і дев’ятиповерхівки.

Висновки

Попит на житло в Києві не зник — він просто відкладений і потребує стимуляції.

Люди хочуть покращити житлові умови, але стикаються з бар’єрами доступу до фінансування і побоюваннями щодо гарантій добудови обʼєктів та безпеки інвестування.

Це створює вікно можливостей для тих гравців ринку девелопменту, хто готовий діяти прозоро, а також шанс для держави — впровадити фінансові інструменти формування ринку доступного житла і поступово наблизити український ринок нерухомості до стандартів ЄС.

