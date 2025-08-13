«Київстар» виходить на Nasdaq — Finance.ua

«Київстар» виходить на Nasdaq
Акціонери американської SPAC-компанії Cohen Circle Acquisition Corp. 12 серпня схвалили злиття з Kyivstar Group Ltd, що відкриває українському оператору шлях на фондову біржу Nasdaq під тікером KYIV.
Про це пише Економічна правда.
Замість традиційного IPO компанія обрала швидший і дешевший варіант — злиття з уже публічною компанією — SPAC.
За планом Cohen Circle зіллється з дочірньою компанією Kyivstar Group Ltd — Merger Sub, змінить назву та конвертує капітал у нові акції публічної компанії.
Нинішній власник «Київстару», компанія Veon, збереже контрольний пакет — понад 80% акцій нової компанії. Частка публічних інвесторів залежатиме від того, скільки акцій збережуть акціонери SPAC Cohen Circle; за прогнозами, їхня частка може скласти близько 10% компанії.
