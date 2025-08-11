НБУ оприлюднив оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору — Finance.ua

НБУ оприлюднив оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору Сьогодні 15:00

НБУ оприлюднив оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору

Національний банк України разом із Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерствами фінансів, економіки, довкілля та сільського господарства затвердили оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Навіщо це

Тривала повномасштабна війна створює високий рівень невизначеності, що вимагає перегляду спільних стратегічних пріоритетів.

«Реалізація оновленої Стратегії сприятиме підвищенню ефективності та скоординованості дій регуляторів фінансового ринку, спрямованих на посилення макроекономічної та фінансової стабільності, залучення інвестицій та подальшу інтеграцію України в Європейський Союз», — зазначає регулятор.

Оновлення також передбачене Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Основні зміни в оновленій Стратегії

1. Розширення заходів для макроекономічної та фінансової стабільності:

нові ініціативи щодо законодавчого врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва;

розробка Стратегії розвитку іпотечного кредитування;

реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування;

підвищення стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної стійкості фінансового сектору й Фонду гарантування вкладів.

Ці кроки мають забезпечити надійність та ефективність роботи фінансової системи.

2. Модернізація ринків капіталу:

оновлення заходів з розвитку інфраструктури ринків капіталу;

узгодження цільової моделі роботи ринків із зацікавленими сторонами;

консолідація облікової інфраструктури;

активне залучення іноземних інвесторів.

Мета цих змін — реформування ринку для максимально ефективного залучення приватних інвестицій.

3. Поглиблення євроінтеграції:

розширення цілі «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС»;

введення ініціативи «Європейська інтеграція фінансового сектору»;

поглиблення співпраці з інституціями ЄС, виконання програмних документів і активна участь у переговорному процесі;

імплементація актів права ЄС з урахуванням рекомендацій Єврокомісії.

Ключові індикатори та нові пріоритети

Для оперативного реагування на виклики Стратегія містить оновлений перелік ключових індикаторів на короткострокову перспективу. Також під час оновлення Стратегії уточнено п’ять індикаторів та додано чотири нові:

розширення доступу до дистанційних фінансових та державних послуг через систему BankID НБУ;

законодавче врегулювання діяльності інвестиційних фондів;

удосконалення системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення;

розширення зв’язку з іноземними депозитаріями щодо інструментів відновлення.

У документі також оновлено опис поточного стану фінансового сектору України та бачення його подальшого розвитку.

Коментар очільника НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний підкреслив, що Стратегія допоможе адаптуватися до поточних викликів та створити основу для сталого економічного зростання, залучення приватних інвестицій і євроінтеграції.

«Інтеграція українського фінансового сектору до правового та інституційного простору ЄС відкриє нові можливості для ефективного розвитку ринків капіталу, посилення довіри інвесторів і підвищення стандартів регулювання. Наразі еквівалентність регулювання банківського сектору в Україні нормам ЄС досягає 77%, а до 2027 року Національний банк має намір досягти стовідсоткової еквівалентності», — зазначив Пишний.

