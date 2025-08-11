Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам

Фондовий ринок
72
Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам
Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам
Американський фондовий ринок приваблює інвесторів з усього світу масштабами, ліквідністю та потенційною прибутковістю. Втім, за яскравими перспективами приховані й ризики: від різких коливань цін до регуляторних змін та геополітичних факторів.
Так, купівля цінних паперів не є гарантією швидкого збагачення, а навпаки — вимагає ознайомлення з принципами фондового ринку, його закономірностями. Про це йдеться у статті Finance.ua.
Щоб уникнути неприємних сюрпризів, інвесторам варто заздалегідь знати про ці «підводні камені» та підготуватися до них.

Інвесторам-початківцям варто зважати на такі ризики:

  • зміни на ринку через економічні умови та зміни в настроях інвесторів;
  • інфляція, якщо дохідність портфеля нижче за її показник;
  • податкові та регуляторні ризики;
  • проблеми з ліквідністю (найчастіше це стосується якихось екзотичних фінансових інструментів);
  • валютні коливання, через що реальний дохід може знизитися;
  • операційні ризики (помилки менеджерів, корпоративні скандали та навіть технічні збої).
Окремо варто звернути увагу на психологічну складову. Емоційна стабільність є важливою для інвесторів. Гроші треба вкладати стратегічно. Якщо ж є схильність до емоційних гойдалок та бажання вивести кошти з акцій, що хоча б мінімально втратили у вартості, то навряд інвестування буде вигідним і вдасться накопичити серйозний капітал.
Також варто бути готовим до постійного навчання. Чим більше інвестор знає, тим з більшою точністю може прогнозувати, які акції стануть дорожчими, а від яких активів варто позбутися.
Огляд основних інструментів для інвестицій, а також покрокова інструкція, як почати інвестувати в американські акції — у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems