Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам — Finance.ua

Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам
Американський фондовий ринок приваблює інвесторів з усього світу масштабами, ліквідністю та потенційною прибутковістю. Втім, за яскравими перспективами приховані й ризики: від різких коливань цін до регуляторних змін та геополітичних факторів.
Так, купівля цінних паперів не є гарантією швидкого збагачення, а навпаки — вимагає ознайомлення з принципами фондового ринку, його закономірностями. Про це йдеться у статті Finance.ua.
Щоб уникнути неприємних сюрпризів, інвесторам варто заздалегідь знати про ці «підводні камені» та підготуватися до них.
Інвесторам-початківцям варто зважати на такі ризики:
- зміни на ринку через економічні умови та зміни в настроях інвесторів;
- інфляція, якщо дохідність портфеля нижче за її показник;
- податкові та регуляторні ризики;
- проблеми з ліквідністю (найчастіше це стосується якихось екзотичних фінансових інструментів);
- валютні коливання, через що реальний дохід може знизитися;
- операційні ризики (помилки менеджерів, корпоративні скандали та навіть технічні збої).
Окремо варто звернути увагу на психологічну складову. Емоційна стабільність є важливою для інвесторів. Гроші треба вкладати стратегічно. Якщо ж є схильність до емоційних гойдалок та бажання вивести кошти з акцій, що хоча б мінімально втратили у вартості, то навряд інвестування буде вигідним і вдасться накопичити серйозний капітал.
Також варто бути готовим до постійного навчання. Чим більше інвестор знає, тим з більшою точністю може прогнозувати, які акції стануть дорожчими, а від яких активів варто позбутися.
Огляд основних інструментів для інвестицій, а також покрокова інструкція, як почати інвестувати в американські акції — у статті за посиланням.
